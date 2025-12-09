生病不想見人？哈佛證實：免疫系統關閉社交欲望

許多人在發燒、感冒時會突然不想社交，過去認為是身體疲累所致，但這其實是大腦主動啟動的保護機制。一項在《Cell》期刊發表的研究表示，生病後的社交退縮行為並非情緒反應，而是免疫系統下達的生理指令。

感冒時會突然不想社交，過去認為是身體疲累所致，但這其實是大腦主動啟動的保護機制。（示意圖／Pexels）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文指出，MIT與哈佛研究團隊發現，名為IL-1β的免疫因子會進入大腦，按下控制社交行為的開關，讓人主動遠離人群。他解釋，IL-1β是免疫系統的警報信號，當身體偵測到感染時會大量釋放，通知全身進入戰鬥模式，同時也會向大腦傳遞「不適合與他人接觸」的訊息。

研究團隊發現，IL-1β直接影響大腦中的中縫背核，這個區域被稱為「社交中樞」，負責調控社交意願，也與血清素密切相關。黃軒說明，中縫背核內帶有IL-1R1受體的神經元，在IL-1β出現時會被大量活化，導致社交退縮、不靠近同伴等行為，但患者仍保有活動能力，顯示這並非體力不支所致。

名為IL-1β的免疫因子會進入大腦，按下控制社交行為的開關，讓人主動遠離人群。（示意圖／Pixabay）

黃軒指出，這套機制是演化留下的「族群防護」程式，具有兩大功能。首先是避免傳染給同伴，在群居動物中，社交是主要傳染途徑，大腦透過IL-1β讓患者與群體保持距離，防止群聚感染。其次是強迫休息，讓免疫系統能集中資源對抗病原體，因為活動會消耗能量，免疫作戰期間需要將能量保留給白血球使用。

黃軒強調，生病時出現的社交退縮是「免疫、神經、演化三合一的古老保護程式」，並非個性變差或意志力薄弱，呼籲民眾不要在感冒時自責是否變得孤僻或懶惰，因為大腦此時的首要任務是「活下來、不要傳染人、快點康復」。

