生病不敢請假！急診醫深夜見同行被病人傳染 「掛急診自費打針」再硬撐上班

台灣醫療體系長期以高效率與名列世界前茅的「醫療照護指數」聞名，然而在亮眼數據背後，醫護人力過勞與流失問題日益嚴峻。圖／翻攝自pexels

台灣醫療體系長期以高效率與名列世界前茅的「醫療照護指數」聞名，然而在亮眼數據背後，醫護人力過勞與流失問題日益嚴峻。根據統計醫護人員因工時過長、工作壓力沉重及薪資結構問題，離職率相當高，人力空缺持續攀升，第一線醫護負擔沉重。

日前一名急診醫師「超級白急診醫師」在臉書分享自身深夜值班經驗，引發醫界與社會廣泛共鳴。該名醫師表示，自己在三更半夜支援急診時，難得有空檔稍作休息，卻被一名年輕患者的掛號喚醒。該名患者主訴發燒，醫師詢問後得知是「昨天晚上才開始發燒」，當下忍不住脫口而出：「昨天晚上發燒，怎麼會半夜跑來掛急診？」然而隨著進一步問診，醫師卻感到愧疚。

原來這名年輕患者本身就是醫療體系的一員，在某醫學中心擔任護理師，因照顧A型流感病人而遭感染。由於單位近期嚴重缺人，他不敢請假，擔心臨時缺班會加重同事負擔，甚至自掏腰包希望施打自費抗病毒藥物，「看能不能儘早回去上班」。

該名護理師更透露：「上次有人發燒請假，被阿長拒絕。」一句話讓醫師直言「真的很心酸」。該名醫師也提到，許多醫療人員投入職涯時，往往懷抱著高度使命感與奉獻精神，像是有同事下班途中遇到院外心跳停止（OHCA）患者，「機車丟在路邊，直接跳下去壓胸」，一路協助急救後又回到急診，被同事半開玩笑地說：「怎麼剛下班又回來上班了？」甚至因此遭拖吊機車。

醫師也提及，近期社會關注的「下班仍挺身而出救人的急診前輩」，在醫界眼中是無庸置疑的楷模。然而該名醫師坦言，自己在教導醫學生「全人醫療」時，反而不斷強調另一件事——「先顧好自己的生、心、社、靈」。他指出，與其教導學生如何「奉獻自己、照亮別人」，更希望他們學會「自私一點，才能有餘力善良」。

在診療結束後，這名醫師主動詢問該名護理師是否需要診斷書請假休養，願意協助開立。對方猶豫許久後點頭答應，但醫師仍不禁感嘆：「他白天，大概還是會去上班吧。」最後醫師寫道：「有些人不是不知道該休息，只是太習慣把自己排在最後一個。」

貼文曝光後也引起眾多網友熱烈討論，不少人紛紛留言表示，「我曾經在現在是某醫學中心的醫院當專師，燒到40度，診斷流感，當院醫師也主動開休養給我，擔心我無法休息！但我卻被專師逼著發著燒出來上班，護理主管面對這些也無作為！離開醫院，這些令人失望無力的，也應該是夥伴的人，但總是第一個彼此壓迫的也是這些人」、「我自己接觸這個行業以後，我真心希望我的小孩以後不要進這行，雖然在這行不會沒有工作做，但真的生病都不敢請假」、「就算有了診斷證明書，請假還是被扣錢錢⋯很殘忍的職場」。



