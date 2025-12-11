生病不是罪！勞動新制保障病假權 全勤獎超比例扣一律違法

（記者石耀宇／綜合報導）勞動部9日正式公告修正「勞工請假規則」，新制將於明年1月1日上路，明定雇主扣全勤獎金不得違反比例原則，且勞工1年內普通傷病假未超過10天者，不得因請病假遭不利對待，藉此減少勞工「不敢請病假」的情形。

示意圖／勞動部修正《勞工請假規則》部分條文，新制明年正式上路。（擷取自免費圖庫Freepik）

此次修法導火線之一，是長榮航空孫姓空服員9月底抱病執勤後不幸身亡一案，勞動部後續調查與網路問卷顯示，職場上確實存在勞工擔心被扣獎金、影響考核而不敢請病假的壓力。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，修正條文增訂：勞工1年內請普通傷病假日數未超過10天者，雇主不得因勞工請病假而有不利處分，包括不得影響排班與選班、不得列入負面績效項目、不得以病假作為調薪不利依據，也不得要求勞工額外提出不合理證明文件。若勞工檢舉遭差別待遇，未來將由雇主負舉證責任，違規者最重可罰100萬元。

全勤獎金方面，新制明定雇主扣除時不得違反比例原則，不得出現勞工當月僅請1天病假就被「全扣」全勤獎金，或因未足月請病假而完全不發放的情況。黃琦雅舉例，若勞雇雙方約定月薪3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，勞工某月請病假1天，其餘出勤正常，雇主最多只能按日數比例扣發100元（3000元÷30日），不得全數沒收。

黃琦雅並強調，即使勞工請病假超過10天，雇主在人事考核時，仍應以工作能力、工作態度與實際績效為主，不能僅以請假日數作為評量依據。勞動部長洪申翰日前受訪時也指出，勞工請病假本來就已承擔「扣半薪」的收入損失，全勤獎金再「全有全無」扣除並不合理，新制要求最多只能按比例扣，希望企業將勞工健康權擺在優先位置，身心健康的員工，工作效率也會更好。

此次修正也同步強化家庭照顧相關權益。新制參照性別平等工作法規定，明定勞工因親自照顧家庭成員而請事假時，可「以小時」為單位請假，雇主不得視為缺勤，進而影響其全勤獎金。勞動部並整理指出，婚假、喪假、公傷病假、公假、職災醫療假、產假、陪產假、生理假、家庭照顧假等多項假別，雇主均不得視為缺勤而扣發全勤獎金；普通傷病假則須依請假日數按比例扣發，不得全扣。

