生病不是錯！長榮空服猝逝 勞動部推「10天病假保障」

日前一名長榮航空的空服員，抱病上班返台後不幸離世，引發社會各界關注，勞工請假權與航空業工作壓力。勞動部今（20）日下午召開記者會，公布事件調查結果，證實長榮航空「過度運用勤惰管理」，讓員工因而不敢請假。對此，勞動部也將修定勞工請假規則，明定勞工請病假未超過10日，雇主不得做「不利處分」，違者最高可處100萬元，預計明天元旦上路。

勞動部政務次長李建宏說：「發現長榮航空它已經過度的，運用勤惰管理制度，那這樣的過度運用已經嚴重影響了，組員申請病假的這個意願和情況。」勞動部20日下午召開記者會，公布長榮空服員猝逝案調查結果，直指長榮航空，過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假，還點出多項缺失，包括組員突發疾病時，未能落實緊急應對和處置作業，孫姓空服員國定假日，調移日期不明確，也涉及違反勞基法。

民航局表示，已要求長榮航空應予以改進，長榮也承諾將檢討改進，為了保障勞工權益，勞動部也將明定病假權，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說：「我們兼顧了勞工合理健康維護，還有雇主合理的管理權，我們修正了勞工請假規則，明定於一年內請假，不超過10天普通傷病假，雇主不得有因為請病假而不利處分，這樣的一個規範。」

勞動部推動四大病假保障，包括勞工一年內，請病假未超過10天，不得因此遭到「不利處分」，考核應以工作能力實際績效等綜合考量，全勤獎金扣除，也要「符合比例原則」，避免勞工因損失獎金，而不敢請假，若雇主違法，最高可罰100萬元，預估將在明年1月1日上路。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說：「希望勞動部在之後，正式的修法的文字裡面，對不利待遇的樣態，是希望可以寫得更明確，只要是削減原有的福利，原有的勞工條件，都應該認為說這個是不利處分。」

對此長榮航空回應，針對出勤規範與考評制度，在蒐集各界意見後，日前已做出調整，發布前也會遵循勞動部建議，以及和工會溝通，後續法規若有更動，將會配合修訂，以確保公司制度，符合相關規範要求，勞動部動起來，明訂法規保障勞工權益，就是要杜絕類似悲劇再度發生。

