「生病卻要別人先吃藥」韓國瑜強硬回應賴清德籲聲援沈伯洋「請先廢民進黨台獨黨綱」

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查後，賴清德總統昨公開聲援，呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，韓國瑜今（12）日則強硬回應，呼籲賴以民進黨主席身份凍結或廢除台獨黨綱，建立好行政立法部門的良性互動，撤回大陸為境外敵對勢力的說法，兩岸在九二共識基礎、中華民國憲法基礎下交流，最後是維護台美關係。

立法院長韓國瑜呼籲賴清德，以民進黨主席身份凍結或廢除台獨黨綱，建立好行政立法部門的良性互動，撤回大陸為境外敵對勢力的說法。（圖／韓國瑜臉書）

賴清德昨天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。賴總統進一步指，期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，「否則今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

韓國瑜今日與立法院副院長江啟臣共同出面接受訪問表示，每位立委的言論自由、人身安全不受到恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，他一定保護好每一位立委的權利，至於點名要他出面發聲，韓國瑜則強硬表示，他的心裡話是：今天一個人生病，讓別人吃藥，從賴總統的點名就明顯看得出來，「真的是自己生病，卻讓別人吃藥」。

韓國瑜重申台灣安全的四支腳是「兩個保護、兩個維護」，第一隻腳是保護中華民國，第二隻腳是保護民主自由，第三隻腳是維護美台關係，第四支腳是維護兩岸和平。

韓國瑜也批評，賴清德黨政軍權力一把抓，賴清德跟民進黨打斷了四支腳。他也質疑民進黨台獨黨綱擺在那裡，要如何保護中華民國？今年一整年發起大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下維護台美關係。

韓國瑜說，如果賴清德真的想幫助沈伯洋，應該想辦法維繫這台灣四支腳，如果繼續消費沈伯洋，轉化成台灣內部藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，相信他本人的心裡壓力非常巨大。

