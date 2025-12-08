台南一對趙姓夫妻原計劃於10月初與朋友前往克羅埃西亞旅遊11天，卻因趙太太9月份血管瘤臨時住院而被迫取消行程。當夫妻倆得知機票無法退票後，原打算將座位空出讓同行友人乘坐更舒適，但在劃位時卻發現機位已被取消。更令他們不滿的是，原本應退還的一萬多元稅金，旅行社僅退還1千多元，使他們懷疑遭到侵占。旅行社對此也有不同說法，雙方各執一詞。

生病延宕機票不退？乘客控：旅行社私自退票稅金不還。（圖／當事人提供）

趙先生與趙太太原本計劃在10月初與友人一同前往克羅埃西亞，欣賞當地夢幻的自然景觀和童話般的可愛建築。然而，趙太太在9月份因血管瘤需要住院，夫妻倆不得不臨時取消旅遊計劃。

趙姓夫妻因病取消國外旅遊行程，事後因為退稅金額差異太大，懷疑遭到旅行社侵占。（圖／當事人提供）

旅行社告知他們機票無法退票，於是趙氏夫妻決定將座位空出，希望讓同行的友人能坐得更舒適。趙太太表示：「反正機票已經買了，就劃在你們旁邊，讓你們坐得舒服一點。」然而，當趙先生前去劃位時，卻發現他們的座位已被取消。

趙先生認為，既然機位已被取消，稅金應該退還給他們。他表示：「你應該退我稅金啊，我們曉得我們又沒有出去，你稅金是不是應該退給我。」根據趙先生自行計算並向航空公司詢問後得知，原本應該退稅一萬多元，但旅行社最終只給了一千多元，相差十倍之多，這讓他們懷疑稅金被私吞。

趙先生查了航空公司跟旅行社，質疑有相互包庇的問題。（圖／當事人提供）

趙先生進一步指出：「查出了航空公司跟旅行社，相對的他們有相互包庇的問題。」對此，旅行社發表聲明，強調所有流程都合法進行，並願意退還一千多元的機場稅，但遭到趙先生夫婦拒絕。

根據其他業者的說法，旅行社每年都會在航空公司預付一大筆押金以換取優惠機票，因此遊客退票時，通常只能拿回少量稅金，這部分金額用於補貼押金利息，相關條款一般都能在合約細項中找到。

旅遊達人洪盟凱解釋道，若乘客沒有正式取消行程而導致「No Show」（未出席）的情況，航空公司會向旅行社或個人收取一筆龐大的罰金。他指出，機票退費過程通常會拖延很久，因此這筆費用可歸類為行政處理費或利息費用。由於趙先生與旅行社立場不同，若要釐清是否存在弊端，可能需要透過刑事訴訟程序來尋求真相。

