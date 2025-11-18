生病後突頓悟「賣房改租屋」 他大賺2000萬喊放定存：爽住不用錢





在高房價時代，許多人拚命買房，辛苦背負20至30年房貸，回過頭卻發現一輩子都被房貸綁死。一名網友近日分享自身經驗表示，直到生病住院後才真正看清人生優先順序，最後決定賣掉持有15年的房子，大賺2000萬元，並改以每月2萬5000元租屋生活，「輕鬆過日子」。

該名網友在臉書社團《買房知識家【M傳媒】》發文坦言，生病期間在醫院反覆思考後，突然對人生有了不同的體悟。他表示，房子雖然保值，但未賣出前等於是「被綁住的資金」，每月房貸壓力、修繕負擔，讓他活得綁手綁腳。最終他決定出售房產，賺進2000萬元，落袋為安。

原PO表示他將2000萬元存定期，1年有34萬利息，換算每月有2.8萬元，基本房租可以算不用錢，用利息去付。他寫道：「在醫院時我想了很多，後來賣了持有15年房子，賺2000萬，目前租2.5萬元房子，輕鬆過日子」，他表示有現金才重要，房子沒賣都是負的，「別以為自己可以活很久，活的理所當然，生病後你才發現原來這都是一場空」。

貼文一出，引發兩派網友熱烈討論。有網友大讚他的選擇「有勇氣也很務實」、「我也想把房子賣了去環遊世界」、「正確的觀念，現在房價已經走下坡，賣這個價格已經很好了。現金在身邊比較實在」，認為現金流比房子更能帶來安全感。

還有人認為2000萬可以做其他投資，投報率更高，「光2000萬定存領利息就知道你完全沒理財概念了」、「你有2000萬，買月配息或季配息基金、ETF，也都很好過生活了」、「2000萬全放0050的話，日後的資產總報酬一定會很可觀」、「2000萬存0056一年將近兩百萬」、「建議做月配息，2000萬每個月保守5～6%不香嗎」。但也有人抱持不同看法「ETF不是穩賺的」、「所有商品都不是穩賺的，房子也會跌，基金股票黃金比特幣也都有可能跌，我們的匯率也可能大貶，就算你定存，美國跟其他國家都有零利率過」。

也有人提醒「租屋不一定永遠穩定」、「房價長期還是會漲」、「你當初沒咬牙買房存15年，現在可能沒機會賣房養老，另一番是什麼風景就不知道了」、「最主要是因為年老時，沒有人要出租房子老年人，這樣反而沒房子住」、「有房繼續住下去、房子還是自己的且保值，跟別人租房繳久了也是房東賺到，反而存款減少，沒有比較好。」

