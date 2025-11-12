「生病的人要別人吃藥」 韓國瑜要賴清德立刻廢民進黨台獨黨綱
民進黨立委沈伯洋遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日出面談話表態挺沈伯洋，不過他形容賴清德是「生病的人要別人吃藥」，並把「球」丟回給賴清德，喊話要賴以民進黨主席身分凍結或廢除民進黨台獨黨綱，並撤回將大陸認定為境外敵對勢力的政策。
賴清德昨天公開受訪表示，「期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由」對此，韓國瑜今天下午在立法院發表公開談話，他強調，「身為立法院長，對每一位立法委員的言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事不受到恐嚇威脅，這是立法院長的職責所在。」
針對賴清德點名，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」，他進一步提到，台灣安全有四隻腳，第一隻是維護中華民國；第二隻是維護民主自由；第三隻是維護美台關係；第四隻是維護兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。
韓國瑜表示，賴清德身兼民進黨主席，黨、政、軍所有權力一把抓，台灣安全四隻腳打斷了三隻，「把台獨黨綱擺在那，如何保護中華民國；發動大罷免，如何保護民主自由；宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平；只剩下最後一隻腳，維護美台關係。」
韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。
韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭。」
延伸閱讀
八炯、閩南狼遭陸祭出百萬通緝令 「原來我也變沈伯洋了」
陸揚言對沈伯洋發全球通緝令 吳子嘉嗆：青鳥不見了！全是孬種
韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒
其他人也在看
挺曹興誠點名！吳思瑤：沈伯洋是最能KO蔣萬安的人選
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今（12）日於社群貼文，建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，與現任市長蔣萬安正面對決。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪回應表示，曹董事長的提議「非常有創意，也極具真知灼見」，這樣的提名構想「一兼二顧」，不僅為民進黨推薦優秀人才，更能讓社會與國際看見台灣對中共跨境鎮壓的反制決心。 吳思瑤指出，曹興誠的構想具多層次意涵，「一來推薦適任人才，二來可藉首都市長選戰向世界發聲」，展現台灣面對中國蠻橫行徑的民主反制。她笑稱，若真成局，沈伯洋在各方面的表現「絕對亮眼、絕對KO蔣萬安」，將是場令人期待的PK。 不過，吳思瑤也強調，是否參選仍須尊重當事人意願。她透露，據了解沈伯洋目前並未將市長選舉列為人生選項，「但黨團其實很希望他留在立法院」，因為國安法制、反滲透與認知作戰相關修法，都需要沈伯洋的專業推動。 吳思瑤最後表示，不論沈伯洋是否參選，他在任何場域都極具競爭力，能獲得國人廣泛認同，「他是值得信賴、代表民主價值的優秀人才」。查看原文更多Newtalk新聞報導中共跨境鎮壓沈伯洋 邱垂正批：這是對全體台灣人民的集體脅迫！ 曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選新頭殼 ・ 1 天前
轟賴清德「自己生病卻讓別人吃藥」 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安以涉犯「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今天（12日）回批賴總統「自己生病，卻讓別人吃藥」，重申自己提出的台海安全「四隻腳中廣新聞網 ・ 22 小時前
不挺沈伯洋！韓國瑜竟嗆總統「生病要別人吃藥」 民進黨憤怒回擊
即時中心／高睿鴻報導中國為遂行統戰台灣的意志，不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，打壓我國對其有異議者。日前甚至傳出，重慶公安機關發警情通報，直接點名民進黨立委沈伯洋，宣稱其發起、建立「台獨分裂組織」黑熊學院，並從事「分裂國家犯罪活動」，將依法對他立案偵查、追究刑事責任。對此，總統賴清德昨（11）特別呼籲立法院長韓國瑜聲援沈，豈料，韓竟反嗆「自己生病卻要別人吃藥」；此言立即引發譁然，民進黨亦迅速發聲反擊。民視 ・ 22 小時前
高市早苗提「台灣有事」引爆陸怒火 旅美學者曝日本主流民意
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，針對「台灣有事」的發言，引發大陸強烈不滿，雙方外交爭端升溫。對此，旅美學者翁履中指出，高市早苗的談話對台灣的意義，要看站在哪個立場；不過真正的檢驗不在說了什麼，而是「說完之後做什麼」。他認為應務實冷靜地看此事件，台灣的最佳回應，就是低調致謝、並務實深化合作。中時新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜「桌腳」喻台灣安全 卓榮泰妙提兩盤菜回嗆：都要沉默吞下？
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，央視更揚言要展開「全球通緝」，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今（12）日回應表示，要由根源解決問題，建議總統立即廢除台獨綱領，更提台灣安全台視新聞網 ・ 23 小時前
賴喊話聲援沈伯洋 韓國瑜：籲賴拿掉「台獨黨綱」及「列中國為境外敵對勢力」
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜聲援。韓國瑜今（12)日親上火線...銳傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜諷賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨轟站在加害者中共立場
[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中新頭殼 ・ 22 小時前
中國嗆抓沈伯洋！韓國瑜竟要賴清德「做1事」 民進黨怒：和加害人站一起
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜，面對同為國會議員的沈伯洋被中國揚言全球通緝一事，應率領跨黨派立委聲援對方；不過，韓國瑜今（12）日下午則建議賴清德，若要真正幫助沈伯洋，必須撤回中國為境外敵對勢力的言論等事。對此，民進黨團也召開記者會砲轟，韓國瑜選擇和加害人站在一起，而書記長陳培瑜更強調，現在破壞兩岸和平、區域和平、現狀正是國民黨這種屈從的心態。民視 ・ 22 小時前
韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，台灣好新聞 ・ 20 小時前
韓國瑜諷賴清德「自己生病讓別人吃藥」 籲先廢台獨黨綱
[Newtalk新聞] 對於被總統賴清德點名站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋，立法院長韓國瑜今（12）日諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」，他請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的他，一點都不公平。 對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 韓國瑜與副院長江啟臣今日下午舉行記者會回應。 韓國瑜一開始就說，身為立法院院長、副院長對每一位立法委員在院內，言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事的時候，不受到恐嚇跟威脅，這是立法院院長職責所在。他們一定會盡全力保護好每一位立法委員的權責以及他們的權益，這一點是毋庸置疑。 韓國瑜接著嗆說，「針對賴清德總統點名要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我很想講我心裡的話，「今天一個人生病，讓別人吃藥」。從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自新頭殼 ・ 1 天前
中國無權恣意抓捕台灣任何公民 黃國昌：看不到民進黨政府具體作為
[Newtalk新聞] 針對中國控民進黨立委沈伯洋立案偵查，還威脅全球抓捕，總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則明天也可能是藍白的任何一個人。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（12日）表示，中國無權恣意抓捕、通緝任何台灣公民，但也嗆民進黨政府目前看不到任何具體作為，賴清德竟拜託韓幫忙，真的不勝唏噓。 黃國昌上午於立法院受訪指出，中國當然沒有權力恣意的去抓捕或是通緝台灣任何公民，不僅僅是立法委員。 黃國昌說，發生這樣的事，我們的政府應該要有積極的作為，比較讓人遺憾的事情是，民進黨政府到目前為止看不到任何積極具體的作為，彷彿好像未來如果有台灣任何公民遇到這樣子對待時，總統賴清德唯一能夠展現出的具體作為，就是拜託韓國瑜幫忙，讓大家看的真的是不勝唏噓。 黃國昌強調，政府保護好台灣的每一位公民，這是政府責無旁貸的責任。結果民進黨政府除了喊口號，除了在自己土地上找敵人，拿不出任何積極有效的辦法跟作為，然後反而總統到目前為止所採取最有效的方式，是拜託韓國瑜幫忙，相信會讓很多台灣人民看在眼裡覺得蠻難過的。 至於中廣前董事長趙少康日前分享與黃國昌進行「便當會」，新頭殼 ・ 1 天前
賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：整天抗中保台卻只剩情勒在野一招
中共官媒央視新聞稱要對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。總統賴清德今（11/11）表示，他非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，應該率領跨黨派立委聲援沈伯洋。對此，民眾黨主席黃國昌諷稱，民進黨成天把抗中保台掛在嘴上，但當面對中共發動法律戰時，卻只剩下情勒在野黨一招。太報 ・ 1 天前
喊話韓國瑜聲援沈伯洋！網挖出「邱議瑩潑水」黑歷史開嗆賴清德
總統賴清德昨日針對大陸對民進黨立委沈伯洋的調查事件，呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。此言論引發國民黨團的不滿，更有粉專更翻出過去韓國瑜被綠委邱議瑩踐踏的事件，砲轟「當我們免洗筷484」。中天新聞網 ・ 1 天前
「解鈴還須繫鈴人」 韓國瑜：保護立委是職責 但賴清德該做的不是點名
針對民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨日點名要求立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今天提出「四隻腳論」回應，指出台灣安全的四個基本要素已被民進黨打斷三隻，批評賴清德是「自己生病卻讓別人吃藥」。品觀點 ・ 21 小時前
賴清德點名出面聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病讓別人吃藥
中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更發布大篇幅的專題影片揚言全球通緝。總統賴清德昨日期待立法院長韓國瑜應該站出來，維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由。韓國瑜今（12台視新聞網 ・ 1 天前
紀念國父160週年誕辰 鄭麗文：盼「天下為公」理想逐漸實踐
為紀念國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今（12日）於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步步堅持下逐漸實踐。她強調，國民黨不只要帶給2300萬人美好未來與兩岸和平，甚至帶給整個人類和平大同；讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。鏡報 ・ 23 小時前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 19 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前