「生病的人要別人吃藥」 韓國瑜要賴清德立刻廢民進黨台獨黨綱

民進黨立委沈伯洋遭大陸以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日出面談話表態挺沈伯洋，不過他形容賴清德是「生病的人要別人吃藥」，並把「球」丟回給賴清德，喊話要賴以民進黨主席身分凍結或廢除民進黨台獨黨綱，並撤回將大陸認定為境外敵對勢力的政策。

立法院長韓國瑜公開回應賴清德點名。（圖／中天新聞）

賴清德昨天公開受訪表示，「期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由」對此，韓國瑜今天下午在立法院發表公開談話，他強調，「身為立法院長，對每一位立法委員的言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事不受到恐嚇威脅，這是立法院長的職責所在。」

民進黨立委沈伯洋遭大陸 以涉「分裂國家罪」立案調查。（圖／中天新聞）

針對賴清德點名，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」，他進一步提到，台灣安全有四隻腳，第一隻是維護中華民國；第二隻是維護民主自由；第三隻是維護美台關係；第四隻是維護兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。

韓國瑜表示，賴清德身兼民進黨主席，黨、政、軍所有權力一把抓，台灣安全四隻腳打斷了三隻，「把台獨黨綱擺在那，如何保護中華民國；發動大罷免，如何保護民主自由；宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平；只剩下最後一隻腳，維護美台關係。」

韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。

韓國瑜呼籲賴清德應從源頭根治。（資料圖／中天新聞）

韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭。」

