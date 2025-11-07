一生監督一人？！被問和陳以信初選 謝龍介扯：我就是準備跟賴清德對決

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委謝龍介日前回應時事（圖／記者楊士誼攝影）

除了國民黨立委謝龍介之外，國民黨前立委陳以信也表態要爭取國民黨提名，參選2026台南市長，近日更接連拋出政見，包括要在安平打造首座台南摩天輪。不過，對於黨內初選的期程，謝龍介今（7）日表示，自己沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決。

陳以信宣布爭取國民黨台南市長提名後頻頻拋出政見，包括在安平打造首座台南摩天輪，還有台南機場恢復兩岸直航且專飛中國內陸航點，以及打造台南AI生醫廊帶等等，今日拋出的第十項政見則是，台南廣設一區一座公立游泳池。

廣告 廣告

謝龍介今天在立法院接受媒體聯訪，面對記者追問，黨內台南市長初選是否有在討論了？謝龍介表示，自己沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照自己的步調，「就是來準備跟賴清德總統對決」。

謝龍介稱，台南是賴清德本命區，到明年投票時候一定會撲天蓋地，把所有資源固守在台南本命區，他就是按照自己的步調來做布局。

媒體追問，會希望初選越早越好？謝龍介說，自己個人不會有意見，黨有黨的機制，他一向尊重黨的機制，會按照自己既定的步驟做布局。

更多三立新聞網報導

還想選市長？反年改會議謝龍介「公然睡翻照」曝光 周軒開酸：令人動容

鄭麗文當主席對選舉影響不大 沈政男斷言：謝龍介目前為止仍贏不了2026

若民進黨2026人選是他們還投嗎？學者：寧願當個清醒的「票豬」

南市長最新民調出爐！陳亭妃、林俊憲支持度都領先謝龍介 差距曝光

