生策會第8屆理監事名單出爐 金融圈陣容明顯擴大

（中央社記者何秀玲台北20日電）生策會第8屆理監事名單今天出爐，新一屆理事集結科技、金融、醫療與學研界重量級人士；今年金融領域陣容明顯擴大，除了台新新光金董事長吳東亮續任外，國泰金董事長蔡宏圖與富邦金董事長蔡明興、凱基金融控股副董事長沈榮津、南山人壽董事長尹崇堯均入列理事陣容。

生策會今天並未選出會長，據悉，將擇期於農曆過年後選出正、副會長人選。

生策會今天進行理第8屆理監事改選，最後選出35位理事、11位監事；相較第7屆理事會金融圈僅由單一銀行代表參與，第8屆納入多家金控與壽險公司，而生技產業代表，包括承業生醫投資控股董事長李典穎擔任理事，以及美吾華懷特生技集團董事長李成家擔任監事。

科技界方面，第8屆理事會多數延續原有班底，包括廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等，今年則新增仁寶與英業達2家科技廠。

生策會創立以來，持續推動台灣生技醫療與大健康產業的發展，過去幾年生策會推動ICT與大健康產業的互動跟合作，近年也希望將台灣先進AI技術應用至生技醫療的創新跟發展，響應政府「健康台灣」政策。

生策會會長翁啟惠日前出席會員大會曾表示，台灣有全球少見的AI晶片製造能力、醫療服務品質，以及全民健保累積的臨床數據等3項全球少見的珍貴條件，是發展AI生技與智慧醫療的基礎；台灣生技產業正站在關鍵轉捩點，應從「台灣製造」邁向「台灣創造」。（編輯：潘羿菁）1150120