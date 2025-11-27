一生經歷兩次世界大戰！美「動物園女王」象龜離世 推估141歲

美國聖地牙哥動物園一隻估計年齡達141歲的加拉巴哥象龜「格拉瑪」（Gramma）驚傳於本月20日離世。這隻被稱為「動物園女王」的烏龜，其漫長生命跨越了兩次世界大戰、兩次大流行病，以及20多位美國總統的任期。

「格拉瑪」平時愛吃生菜水果。（圖／美聯社）

野生動物專家們在11月20日做出了艱難決定，與這隻「害羞而可愛的烏龜」道別。格拉瑪在聖地牙哥動物園生活了近一個世紀，平日以仙人掌果實和生菜為主食。

格拉瑪於1928年至1932年間從布朗克斯動物園（Bronx Zoo）轉移至聖地牙哥，是該動物園首批引進的加拉巴哥象龜之一。雖然格拉瑪的確切出生日期不詳，但專家估計這位「深受愛戴的偶像」享年141歲，這使她成為動物園中最長壽的個體。

根據美聯社報導，加拉巴哥象龜在野外平均壽命可達100歲以上，而在人工飼養環境下，其壽命甚至可能延長一倍。聖地牙哥動物園表示，格拉瑪在園內一直保持「安靜而穩定」的形象，從早期的黑白照片中的主角，逐漸轉變為「永遠可愛的社群媒體明星」，無數影片記錄了牠品嚐最愛零食的畫面。

被譽為「動物園女王」的格拉瑪在聖地牙哥生活期間，感動了無數人的生活，並擔任了「全球爬行動物保護大使」的角色。然而，隨著專家們確認格拉瑪近期「與高齡相關的持續性骨骼疾病」不斷惡化，牠的生命旅程也畫下句點。

動物園官方邀請民眾以品嚐「水果沙拉」的方式紀念格拉瑪，這份特別的沙拉靈感來自於牠最喜愛的食物——羅馬生菜和仙人掌果。

