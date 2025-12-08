生肉不要洗！小心變「細菌噴霧器」恐引發敗血症 醫揭4大處理原則

醫師呼籲別水洗生肉，這麼做反而易散播細菌。Gemini生成



許多人都有將生肉清洗再煮的習慣，不過，醫師提醒，若用水龍頭直接沖洗，反可能變成「細菌噴霧器」，污染水槽、料理檯、砧板等地方，不小心沾到就會「中獎」，建議民眾先用廚房紙巾擦拭血水，再徹底煮熟才是較好的處理方式。

傑登醫師4日在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，指出民眾習慣把生肉拿到水龍頭下沖洗的動作，看似乾淨其實暗藏危機。

細菌隨水四處噴更髒

他說，像帶血的雞豬肉、雞蛋等可能存有沙門氏菌，當用水柱沖洗時，水花會把細菌噴得到處都是，至少50公分以上， 最遠甚至達90公分，就像製造細菌噴霧器，「好髒的」。

儘管肉、蛋煮熟後能殺死細菌，但水龍頭附近放的生菜、蔬果、不會再加熱的熟食，或是水槽、料理檯、砧板、餐具、調味罐、水杯、碗筷，還有已經洗好的奶瓶、奶嘴頭等，因不會再煮沸，反而變成感染源。

若是不小心沾到、吃到就會「中獎」，而出現突發性高燒、嚴重腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。尤其是嬰幼兒、老年人及免疫力較差者屬於高危險群，可能引發敗血症。

徹底煮熟才是滅菌關鍵

​傑登醫師表示，根據美國CDC與英國食品標準局的建議，避免感染沙門氏菌，可掌握4大原則：

1.要忍耐，別洗生肉！避免噴濺

​若有需要，請用廚房紙巾擦拭血水就好，不洗肉可能會有不少人心裡過不去，但是光是洗並不會讓肉更「乾淨」。沖完上面細菌還是很多，而且也被噴得周圍都是，沙門氏菌怕熱，「徹底煮熟」才是滅菌關鍵。

​

2.要生熟分開

​生熟食使用不同砧板、不同刀具、不同容器，這步驟是防止交叉污染的核心。

​

3.要徹底清潔

​處理完生肉、生蛋後，記得用肥皂洗手，料理檯、砧板、器皿都要用清潔劑清理乾淨。

4.要完全煮熟

​肉品與蛋品中心溫度71°C以上才能殺菌，肉「看起來熟」不代表「真的熟」。

