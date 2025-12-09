生肉千萬別用水沖…醫曝正確處理4方法！

生活中心／翁莉婷報導



許多民眾經常到賣場、超市採買蔬菜、肉品等食材回家烹調，不僅能吃得安心，能省下其他外食費用。不過自己處理肉類生食的時候，不少人會下意識直接拿到水龍頭「沖洗」。傑登醫師在臉書發文指出，如果「洗肉方式」不對，這樣看似簡單清理的動作其實暗藏許多危機，反而會讓「沙門氏菌」大噴發。





水洗生肉竟讓「細菌大噴發」越弄越髒！醫列正確處理「4步驟」：吃得更安心

處理、烹調生肉正確4步驟。（圖／翻攝自臉書「傑足先登傑登醫師」）





越來越多家庭會選擇到賣場購買肉類生食，回家處裡過後烹調。傑登醫師日前在臉書分享1則文章表示，煮肉前很多人習慣把生肉拿到水龍頭沖洗，而這樣看似讓肉品變乾淨的動作，反而成為製造細菌噴霧器讓「沙門氏菌」大噴發。沙門氏菌傳染途徑主要經由「糞口傳播」，包括食入受汙染、未煮熟的動物性食品（肉、蛋、奶）和被汙染的水源以及人與人之間接觸等。感染後常見症狀則有「突發性高燒、嚴重腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐」等。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書「傑足先登傑登醫師」）





傑登醫師在文章中還提到，根據美國CDC與英國食品標準局的建議作法，洗肉時要注意「4點」。

第1點：要忍耐別洗生肉，避免噴濺。

若有需要用廚房紙巾擦拭血水就好，沙門氏菌怕熱「徹底煮熟」才是滅菌關鍵。

第2點：生、熟食分開。

生熟食使用不同砧板、不同刀具、不同容器，防止交叉汙染。

第3點：徹底清潔。

處理完生肉、生蛋後用肥皂洗手，料理檯、砧板、器皿都要用清潔劑清理乾淨。

第4點：完全煮熟。

肉品與蛋品中心溫度71°C以上才能殺菌，肉「看起來熟」不代表真的熟。

原文出處：水洗生肉竟讓「細菌大噴發」越弄越髒！醫列正確處理「4步驟」：吃得更安心

