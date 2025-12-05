生肉沖一下「更髒」 醫喊細菌大噴發 譚敦慈給解方

煮肉前把生肉拿到水龍頭下沖，看似乾淨，其實暗藏危機。兒科醫師傑登指出，用水龍頭沖肉，猶如製造細菌噴霧器，讓沙門氏菌大噴發變得「更髒」，變成食物中毒的開端，建議生肉別洗，用廚房紙巾擦拭血水就好，之後徹底煮熟才能真正滅菌。無毒教母譚敦慈曾指出，若擔心肉類用水沖洗會讓細菌噴濺流理台，可以用冷水煮沸來殺死細菌。

傑登醫師在臉書粉專指出，沙門氏菌經常存在於生肉與家禽，例如帶血的雞肉、豬肉表面，也會出現在雞蛋與蛋製品，蛋殼或蛋液，都可能帶菌，其他像是未經消毒的乳品，或被動物糞便汙染的蔬果，也得留意。若不慎感染，會出現突發性高燒、嚴重腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。

傑登醫師指出，煮熟能消滅沙門氏菌，但很多人會在烹調前用水柱沖洗生肉、雞蛋，水花會把細菌噴得到處都是，最遠甚至能到90公分遠。若被噴到的地方是生菜、蔬果、不會再加熱的熟食，或是水槽、料理檯、砧板、餐具、調味罐、水杯、碗筷、洗好的奶瓶、奶嘴頭，就可能會變成感染源。對於嬰幼兒、老年人或免疫力較差者，感染嚴重時可能引發敗血症。

傑登醫師表示，依美國疾病管制與預防中心與英國食品標準局的建議作法，生肉用廚房紙巾擦拭血水就好，「徹底煮熟」才是滅菌關鍵；生熟食也要使用不同砧板、不同刀具、不同容器，防止交叉污染；處理完生肉、生蛋後務必用肥皂洗手。

無毒教母譚敦慈過去也曾在《愛健康》YouTube頻道建議，肉品清洗時，可能會讓帶有沙門氏菌、大腸桿菌的水花四濺，增加食物中毒的風險，建議可以用汆燙，烹煮前把雞肉輕輕放進裝有冷水的鍋裡，注意不要讓水花濺起，再開啟瓦斯爐煮沸，煮沸後就能殺死細菌。

