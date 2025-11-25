生肖玉璽酒壓軸馬到成功 金酒抽4千名縣民可價購

（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門酒廠推出12生肖玉璽酒，今天舉行最後馬年玉璽酒抽籤，抽出4000名縣民可價購。金酒董事長吳昆璋說，未來不會再以生肖為主題；總經理丁丞康則說，大家可以期待後續規劃。

金門酒廠於2015年推出以12生肖為主題限量玉璽酒系列，今年已是最後的馬年生肖酒。今天舉辦「馬到成功」玉璽酒抽籤記者會，現場抽出4000名在2025年11月11日設籍金門且年滿18歲縣民，可在日後價購玉璽酒。

廣告 廣告

吳昆璋致詞表示，雖無法參與玉璽酒第1次抽籤，但很榮幸參與最後1次，「我也屬馬，但這次難得的機會還是希望讓給其他人」，12年玉璽酒告一段落，現場擺開氣勢磅礴，預祝縣民都能幸運中籤。

吳昆璋也接受媒體聯訪表示，玉璽酒是透過電腦抽籤的客觀方式抽出，應無人為弊端，「但用何種方式讓機率更平均一點，下次抽籤方式會責成經營部門再設計一套方式」。至於日後是否有其他主題酒品，吳昆璋說，不會再以12生肖為主題；金酒總經理丁丞康表示，大家可以期待後續規劃。

金門酒廠透過新聞稿表示，「馬」代表勇往直前與繁榮發展，馬年玉璽酒以駿馬奔騰，神采活力融入，以「馬到成功」為概念，將琉璃與陶瓷相映成器；酒質則挑選窖藏於溫濕度適宜坑道中至少8年以上陳年金門高粱酒，口感層次豐富且和諧。

金酒表示，「0.6L-56度馬到成功玉璽酒」中籤名單將於今天下午5時30分前公布，金門縣民可在金酒網站查看是否具中籤價購資格。每名中籤者限購1盒，每盒新台幣2萬2000元整，可在12月5至18日於金酒福利大樓辦理價購。（編輯：黃世雅）1141125