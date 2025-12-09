生肖郵票.特展乍聽如不雅詞 郵政博物館長：創新
台北市 / 綜合報導
中華郵政每年推出的生肖郵票深受不少郵迷喜愛，不過，就有民眾討論購買馬年郵票到底該怎麼說，就怕唸太快，一不小心聽起來像不雅字眼。而郵政博物館舉辦的馬年特展，前兩個字聽起來也很微妙，在網路上掀起熱議，究竟是哪兩個字，一起來看。
一紅一白氣宇軒昂，精緻的雕飾花紋，中華郵政推出的生肖郵票，明年就要馬到成功，但我們想想哦，蛇年推出的叫「蛇的郵票」，那蛇年快過完了，馬年的郵票該怎麼叫。
網路上掀起熱議，我拿著鈔票要去買郵票，您好我要一張ㄜ..馬…馬..馬…….，到底怎麼叫才好，就怕不小心像不雅諧音，還有人說會不會害行員森77。
中華郵政公司董事長王國材說：「不能頓號欸。」中華郵政公司董事長王國材說：「『馬的不思議』音一定要連起來。」董事長都哈哈大笑，深怕語意失之毫釐差之千里。
不只郵票郵政博物館也推出特展，但這命名嗶嗶不思議，我不好意思直呼就怕引發爭議記者VS.民眾說：「(會不會覺得說它聽起來好像有點像不雅字眼)，(會覺得很有趣嗎)，對，這馬很好啊。」民眾說：「那個名字取得很好，現在年輕人啦，都是要這樣才青年化。」
不過實際看來，長輩們接受度頗高，大多認為適逢年節有趣就好，郵政博物館館長連千惠說：「『馬的不思議』非常的好啊，因為這個年代，本來就是應該要有無限的想像力。」畢竟不是天天過年，下一匹馬還得再等12年，郵局大玩諧音哏拚創意，讓郵迷收藏時多份樂趣。
