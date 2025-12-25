生育全球倒數 少子女化辦公室在哪
因應少子女化困境，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日共同宣布提案設立「台灣未來帳戶（TFA）」，由政府替孩子預存資金，黃國昌更指控，民進黨執政後宣稱要成立的少子女化辦公室，其實從沒成立過；對此，行政院及衛福部均表示，民國106年即成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，明年則將成立專責單位「兒少及家庭支持署」。
黃國昌表示，民進黨政府剛上任時，曾說少子女化是國安危機，所以要成立少子女化辦公室，但民眾黨在研議台灣未來帳戶政策時，要求行政院、衛福部提供少子女化辦公室運作資料，「衛福部的官員終於說了一句大實話，少子女化辦公室從來沒有成立過。」
然而，行政院發言人李慧芝否認黃國昌的說法，強調衛福部早在106年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，行政院並已核定115年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，並在衛福部成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，盼制定、落實更完善的兒少及家庭政策。
衛福部次長呂健德則回應，106年成立的少子女化辦公室為衛福部的任務性編組，後來發現少子女化牽涉到各部會，因此隔年提升到行政院層級，該計畫至114年止。他強調，重要的是業務推動，否則成立辦公室卻沒有業務，也只是空殼。
民眾黨痛批李慧芝偷換概念，衛福部少子女化辦公室只成立短短半年就由行政院接手，結果「少子女化辦公室」拉高層級喊得震天價響，卻只有幾位政務委員不定時、不定期召開，沒有「跨部會整合」，更沒有定期追蹤政策績效，8年砸4484億，把台灣生育率弄到全球最後一名，行政院還好意思強辯、欺騙國人。
藍委羅廷瑋表示，政府對外宣稱少子女化辦公室早就掛牌成立，但掛牌是一回事，是否真正運作、是否發揮功能，社會自有公評，而少子女化辦公室成立至今，出生數持續斷崖式下滑，問題反而愈來愈嚴重。
羅廷瑋直言，少子女化辦公室至今看不到具體政績，會議紀錄稀少、運作形同虛設，呼籲政府不要只停留在文字與名目上的設立，而應真正回應少子女化問題，否則只會讓「少子女化辦公室」成為名副其實的諷刺。
