「生育好宅」台中西屯國安公托開幕 盧秀燕：是年輕家庭的最強後盾

台中市西屯國安公托今(18)日歡慶開幕，市長盧秀燕開心宣布，這是台中市第6處好宅公托。為了鼓勵年輕人生養，台中市公托數量不但超越9倍增，新婚2年內夫妻及育有未滿6歲子女的家庭入住好宅比率更達14.7%，趕過中央5%的目標，打造育兒家庭的幸福好宅，更是送給市民最溫暖的耶誕禮物。(見圖)

盧秀燕表示，身為六都唯一女性市長，她知道養兒育女不容易，因此特別理解育兒家庭的需求，當時29個行政區僅有5個公托，所以市府積極盤點餘裕公有空間增設公托，不僅品質好、價錢更便宜，每個月僅需自付1500元，其餘由政府負擔，為剛在社會立足的家長降低經濟負擔。

盧秀燕指出，她上任之前全市僅有5處公托，在中央、議員支持以及市府團隊共同努力下，如今已達47處，公托數量超越9倍增，共可收托1,371名嬰幼兒。接下來，還有太平、大肚等公托開辦，未來將達60處，讓幸福邁向10倍增！

社會局長廖靜芝說明，西屯國安公托採日間托育，由專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。