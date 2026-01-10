生育獎勵只給活產？北市議員籲接住每位孕產婦

台北市推出不少婦女生育政策，民進黨議員張文潔指出，現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，應增設「死產婦女關懷補助」。（本報資料照片）

為打造友善育兒環境，台北市推出不少婦女生育政策，民進黨議員張文潔指出，應增設「死產婦女關懷補助」，死產婦女同樣經歷懷孕與分娩過程，甚至須承受失去孩子帶來的心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，顯有不足。 北市民政局回應，將全力來推動，有胎兒周數、補助金額、方式等，都需要進一步討論，將盡速研議。

張文潔表示，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，死產婦女也經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，甚至還須承受失去孩子所帶來的巨大心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，就算有相關補助，也僅限中低收入戶，且多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，多數死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持。

根據統計，台北市近年死產人數民國111年167人、112年161人、113年147人，114年1至10月127人，張文潔說，每年均有市民家庭面臨死產衝擊，各縣市也都有對死產婦女的相關補助，如新竹市補助1.5萬元、苗栗補助1萬元、嘉義縣補助1.2萬元，台北市在制度上實有全面檢討與補強的必要，人數也不是多到市府無法負擔，多點對婦女的關心，也會讓婦女對生產更有意願。

張文潔直言，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，沒有人比媽媽本人更希望孩子能健康來到這個世界，死產從來不是誰的錯，希望台北市能以醫學與身心照顧的觀點，看待每一位孕產婦的生育歷程，而不是用結果來決定孕婦是否值得被制度接住。

民政局長陳永德指出，其實死產婦女人數也不多，將全力來推動相關政策，死產婦女更需要被照顧，尤其是第一胎，若只是一時身體出問題，未來還會想再生；民政局表示，有關死產周數、補助金額和方式等，都需要進一步討論，將盡速研議。

