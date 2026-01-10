生育獎勵金不含死產 北市研議相關補助方案

（中央社記者劉建邦台北10日電）議員指出，北市府生育獎勵金僅對活產婦女，未補助遇胎死腹中的婦女，提案增加相關補助。北市民政局今天表示，需討論如補助金額等細節，考量照顧產婦權益，將研議推動此提案。

民進黨台北市議員張文潔指出，數據顯示北市去年1月至10月遇死產的婦女有127人，但市府補助政策生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，未提及遇死產的婦女，政策顯有不足。死產定義為胎兒在懷孕滿20週（或體重達500公克）後，至分娩前或分娩過程中死亡，出生時已沒有心跳、呼吸或其他生命跡象。

張文潔表示，死產婦女同樣需經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，甚至還須承受失去孩子所帶來的巨大心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持，顯有不足。

她也指出，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，相關補助也僅限中低收入戶，多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，卻忽略死產對孕產婦造成的長期身心影響。

張文潔說，希望北市府以醫學與照顧身心的觀點，看待每名孕產婦的生育歷程。此次提案是希望肯定願意承擔懷孕與生產風險的婦女，無論最終是否順利活產，其付出與辛勞都應被外界看見。

張文潔的提案旨在全方位關懷北市孕婦，具體落實對生育婦女的支持與協助，建議民政局研議，全面性針對設籍北市的死產婦女提供關懷補助。此提案送台北市議會民政委員會審議通過，委員會要求在下會期開始前，研議並提出具體方案。

北市民政局長陳永德回應，會研議推動此提案，認為遇死產的婦女更需要被市府照顧，特別是生第一胎的女性，若僅因身體一時狀況影響，未來仍有生育意願，市府更應提供相關協助。民政局補充，將盡速研議議員提案，但生育週數、補助金額等細節仍需進一步討論。（編輯：黃世雅）1150110