生育獎勵 雲林喜迎萬名萬寶龍寶寶

因應少子女化並呼應行政院「生生不息」育人政策，雲林縣規劃公私立幼兒園鼓勵親師「生育獎勵」計畫，以實際獎勵行動，鼓勵園所共同營造友善生育氛圍，截至11月底雲林喜迎逾萬名寶寶；而因計畫而增加的孩子，縣府也提供充分就學機會，呼籲家長安心放心生育。

雲林縣從去年推動「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍」，今年八月就已達標喜迎第1萬名龍寶寶，截至11月底雲林縣共迎來1萬1067名萬寶龍寶寶。



為期兩年雲林縣公私立幼兒園鼓勵親師『生育獎勵』計畫，113學年度第一期程競賽結果，共有10所園所脫穎而出，獲頒50-10萬元不等的獎勵金。

雲林縣長張麗善說明，公立幼兒園獎勵金全數用於園所教學與設備規劃；私立幼兒園則有一半經費投入教學設施設備，另一半由期程內參與競賽的教職員及家長均分共享，讓獎勵不僅回饋孩子的學習環境，也實質肯定家長與教職員為提升生育率所付出的努力。



教育處長邱孝文指出，為提供因萬寶龍計畫而增加的孩子充分就學機會，減輕家長負擔，教育處持續鼓勵各公私立幼兒園加開幼幼班，讓學習環境能夠配合得上，使家長無後顧之憂，同時也會因應出生人口數彈性調整班級數，請家長安心放心生育，雲林縣教育環境絕對沒有問題。



社會處副處長陳怡君也表示，雲林萬寶龍計畫於今年達標，社會處相繼推出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」、「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」兩項托育協助措施，在「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，雲林縣166位有證照尚未進入職場保母目前已經找回14位參與；透過「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」也已成功媒合了160多組。另在托嬰中心部分，雲林縣目前有8家公共托育中心，包括公共家園、公托家園以及私立托嬰中心，完全整備後約有800個收托名額，以因應萬寶龍寶寶後續托顧，減輕家長負擔。



根據統計，夫妻婚後生第一胎比率約58%、第二胎38%，意願生至第三胎比率只有8.9%，第四胎更只剩不到3%，依此情況人口數只會越來越低。為促進生育率，雲林縣除提高生育補助外，也鼓勵幼兒園協助將政策推廣，透過生育獎勵，鼓勵幼兒園家長能夠勇於再生第二胎、第三胎、第四胎。