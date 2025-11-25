生育獎勵「7億預算」發不完 北市府：若財源足夠「第一胎就給10萬」

北市議員張文潔認為，應該提高生育獎勵金。資料照片



台北市出生的寶寶是不是越來越少？根據台北市議員張文潔表示，北市府114年預估新生兒人口約1.5至1.6萬人，不過到今年9月底還不到1萬人，生育獎勵金預算編列7億多元，至今也只發出3億多元，因此要求北市府檢討提高生育獎勵金。對此，民政局長陳永德25日表示，年底前將討論生育獎勵金，只要財源可以，願意第一胎就發10萬元。

張文潔於民政委員會提案指出，現在連江的生育獎勵金第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元第，四胎起更補助高達15萬元；雲林縣前三胎也都發6萬元，台北市身為首善之都，應該要再提高生育獎勵金，另外她也提議，生育獎勵金剩下的預算，應該用於即將出生的孩子身上。

張文潔也指出，台北市是首善之都，任何事情都應該跑在最前面，「各縣市都想要挽救生育率，為何台北市都不為所動呢？經費都已經編列了，就不應該犧牲孩子的獎勵跟補助，應該給未來要出生的孩子更多的關懷與獎勵。」

陳永德表示，蔣萬安市長上任以來北市就推動生育獎金加倍送，第一胎從原本2萬變4萬，第二胎4萬、第三胎以上每胎5萬，當時是全台灣最高的。對此，議員許淑華也追問這樣生育率有增加嗎？陳永德也坦言表示「沒有」，不過只要財源可以，他願意提高補助，「就算提高到第一胎10萬我也願意」。

