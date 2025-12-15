生育率低怪男性？女網友酸台男「肥胖長得醜、低薪沒衛生」惹眾怒

即時中心／高睿鴻報導

雖然台灣經濟暢旺、科技業及製造業更是一片榮景，但詭異的是，始終無法挽救探體的生育率；截至11月，我國人口不僅是連23個月負成長、死亡人數甚至已是出生的近兩倍。據統計，去（2024）年我國生育率僅1.11，在全世界所有國家排名最低。此現象甚至已名聞國際，連美國大亨馬斯克（Elon Musk）都特地發文關注。面對這樣的問題，網路時常掀起「戰男女」風波，最近「DCARD」又流傳一篇砲轟台灣男性的文章，引發熱議。

生育率問題已成為我國最難解的題目，男女之間的對立越來越深，恐怕也是結婚及生育數據，持續探底的社會因素。近期，網民時常能在各大論壇，瀏覽到「戰男女」的貼文，不少男性網友紛紛痛批女性拜金、自視甚高、敏感愛計較、感情不忠貞、對伴侶要求度高於東南亞配偶…等，批評言論五花八門。不過，另一方面，許多女性也對台灣男生的外貌、身材、以及缺乏性別平權意識、甚至基本禮貌的言論，可說是非常感冒。

最近，知名學生論壇「DCARD」，又傳出有位女網友，發表一篇「覺得台灣女生很可憐」，大篇幅砲轟台灣男性的不堪。她首先點出，台男平均身高只有172公分左右、肥胖率極高，幾乎超過一半，「一些胖男肚子像懷孕真的很誇張」，光是身材條件就已不合格；不僅如此，外貌也普遍其貌不揚，「醜就算了，連基本的乾淨衛生都難以維持」。

該名女網友進一步批評，許多台灣男性，總是油光滿面、臉上一堆痘痘、鼻毛鬍渣不修、又不擦護膚品嫌麻煩；並且，不願穿搭卻將責任推給「天氣熱」。她繼續憤怒地說，「既然知道天氣熱，也不處理體味問題，覺得臭到別人很正常」。

不僅如此，該名女網友還繼續狂轟，指出除了自己當老闆、科技業、醫師等少數高收入行業；大部分台灣男生「都沒有年薪百萬」、南部更是一堆領不到5萬塊的低薪男。她還批評，男性更是一天到晚睜眼說瞎話，宣稱「多一根苦一生；男生要買車買房供養女生」，批評女生都「慕強、往上找」，實際上條件在上位的男生，根本就為數不多。

近期有女網友發文批評，大部分台灣男生「都沒有年薪百萬」、南部更是一堆領不到5萬塊的低薪男。。（示意圖／民視新聞資料照）

這位女網友說，通常反而是男生慕強，尋找比自己年輕、皮膚比自己白、臉蛋比自己好、比自己更會打扮的女生；她甚至無奈批評說，「把臉跟身材都顧很好的男生，很多是男同志，直男真的一個比一個醜。所有性向裡，吃最差、最倒霉的就是異性戀女生」。

此文一出，也迅速帶動網友熱烈討論；不過，雖然內文確實點出，當今台灣男性最常為人詬病的一些問題，卻因言詞過於激烈，反遭他人猛烈批評。獲得最高讚數的留言說，「會打出這種憤世忌俗的仇男文，大概只有得不到帥哥跟有錢人關愛的恐龍醜女了」；也有人批評，「可能因為妳的條件只配得上妳寫的這種」；更有網友為台男打抱不平，直言說，台男真的很可憐，除了被當口誅筆伐的對象、被一些無腦女權霸凌，剩下的老實男，還要「撿回收」接受條件衰退的女性。

也有網友怒嗆，「你爸也是你口中的台男，你就是可憐的台男所生下來的人」、「真的不怪男生為什麼仇女」、「以現在少子化很正常啊，而且也不會有任何改變」。不過，還是有少數的支持意見，也有人留言說「本來就是啊！我有個男性朋友說， 異性戀女很可憐，到底誰會喜歡又髒又臭的男生？」。

