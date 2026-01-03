生育率探底急出招！北京取消保險套、避孕藥免稅 全面課徵13%增值稅

中國生育率出現「雪崩式下滑」。 圖：新頭殻資料照

為挽救持續探底的生育率，北京當局再出重手，自今（2026）年1月1日起，全面取消實施超過30年的保險套、避孕藥免稅措施，相關避孕用品將比照一般商品，統一課徵13%增值稅。

根據《路透社》報導，面對生育率長期低迷，中國政府的政策工具幾乎已用盡，此次選擇對避孕藥品與器材正式課稅，被外界解讀為「催生政策」再加碼，引發社會熱議。

儘管官方未正面說明政策目的，但背景相當明確，中國人口已連續3年出現「生不如死」現象，2022年全年人口減少約85萬人、2023年再減208萬人、2024年續減約139萬人，多數學界與人口專家普遍認為，中國總人口下滑趨勢在短期內恐難逆轉。

為了讓年輕世代「願婚、敢生、肯養」，北京近年動作頻頻，包括去年推出托育補助政策與個人所得稅減免措施，並鼓勵大專院校開設所謂的「愛情課」，試圖正面描繪戀愛、婚姻與生育價值，可說是挖空心思催生。

不過，專家直言，真正讓年輕人卻步的，恐怕並非保險套是否變貴，而是沉重且難解的現實壓力，高昂的托育與教育成本、對經濟前景的悲觀預期、居高不下的房價以及就業不穩定，才是壓抑生育意願的核心關鍵。

再加上過往長期實施的一胎化政策，以及高速都市化帶來的家庭型態與價值觀轉變，中國生育率早已出現「雪崩式下滑」，成為短時間內難以撼動的結構性難題。

儘管官方已推動三孩政策、育兒補助與育嬰假等配套，但成效有限，「不想生、不敢生」已成普遍社會現象，部分地方甚至出現「催生電話」擾民事件，也凸顯中國少子化與人口負成長危機的嚴峻程度。

