生育自主提升 墮胎免配偶同意

現行《優生保健法》規定，已婚女性施行人工流產須經配偶同意，但實務上夫妻感情不睦、失聯情況多，恐被迫走在法律邊緣，多年來備受爭議。衛福部早在民國111年預告修法，但因各方意見紛雜而延宕3年，如今終於確定修法，人工流產將不須取得配偶同意，並更名為《生育保健法》，修正草案日前已送入行政院審議。

婦產科醫學會前理事長黃閔照說明，根據《優生保健法》第9條，如懷孕影響心理健康或家庭生活，希望終止妊娠，須經配偶同意。但實務上常常遇到夫妻不和、正在打離婚訴訟，先生自然不願意簽同意書，懷孕反而變成要脅籌碼。

黃閔照直言，不少案例是先生離家多年或在獄中服刑，太太發生額外的情感，萬一懷孕找不到先生簽同意書，等於是讓女性必須偽造文書去做人工流產手術，這類判決時有所聞。

114年9月台中地方法院判決，一名馬姓女子塗改身分證背面配偶欄、隱匿丈夫姓名，佯稱自己未婚，並將胎兒引產，因違反《戶籍法》遭處有期徒刑2個月。113年9月台中地方法院判決，一名連姓女子已婚、與黃姓男子為情侶，竟讓男友持配偶身分證假冒，並在人工流產手術同意書偽造簽名和按耐指印，因偽造文書罪判有期徒刑3個月。

黃閔照指出，若能在《優生保健法》中移除「配偶同意權」，有助於提升女性自主，也避免違反《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）。但從家庭的觀念而言，男性也有貢獻精子，為何不須經過男方同意就放棄胎兒，因此也會有人反對修法，社會上有兩派意見。

除了提升女性自主，另一修法重點是刪除「有礙優生」相關用詞。黃閔照舉例，現行條文針對精神疾患、傳染性疾病都可以終止妊娠，甚至勸患者結紮，這已違反《身心障礙者權利公約》（CRPD）的精神。

《優生保健法》已於111年初預告修正，多年來各界關注不斷，今年8月有民眾在公共政策網路參與平台提案「刪除墮胎配偶同意」，短短2周就達到附議門檻。衛福部國健署回應，參酌預告期間各界意見及CEDAW、CRPD等國際公約精神，今年下半年已將草案送入行政院排審，並擬更名為《生育保健法》。