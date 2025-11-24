生育補助再加碼！馬祖全國最高「第4胎補15萬」
少子女化已成國安危機，為改善嬰幼兒福利政策，連江縣政府自民國115年起，生育補助由每胎「2、5、8萬元」，提升至「3、6、9、15萬元」，讓年輕家長敢生、政府敢養，家長們若有好的建議，亦可以向政府機關反映，逐步實現打造幸福家園。連江縣府突破雲林縣生育補助最多13萬元的紀錄，15萬元將成為生育補助的天花板。
連江縣政府說明，馬祖推動多項社會福利政策，使得馬祖出生率全國最高，「連江縣婦女生產補助自治條例」獲議會通過，將生育補助從原有的「2、5、8萬元」，115年提高為「3、6、9、15萬元」，第4胎以上15萬元，在政府推動下，113年實現公托零排隊，有助於降低家庭育兒壓力，提升生育信心。
連江縣政府指出，連江縣人口總量少及老化指數高，但出生率相對全台平均高，死亡率亦為全國最低之一；縣內人口持續正成長，出生率112年全國第一、113年全國第二，顯示因育兒政策與在地就學、就醫改善，使年輕家庭具有高度的生育意願。
從政府的少子女化對策方向來看，連江縣政府說，過去以發放育兒津貼為主，減輕父母育兒的經濟負擔，也就是從家長「需求端」的層面解決育嬰問題，現在則逐漸轉移到擴大公共托育服務數量，增加公共化及準公共化的托育名額，從「供給端」解決托育問題。
連江縣長王忠銘表示，連江縣112年是全國出生率最高的縣市，所有孩子都是家中寶貝，也是馬祖未來的希望。
此外，為提升公共托育收托量能，連江縣政府自104年率先在東引開辦公托中心，陸續於106年、109年及110年開辦南竿公托中心、東西莒公托家園與北竿公托中心，「島島有公托」順利達標，讓年輕爸爸媽媽可以安心就業。
