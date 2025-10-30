生育補助擴大、推假日急症中心 多項醫療新制11月上路

趁著陽光露臉好天氣，不少家長帶小朋友到戶外兒童遊戲區玩耍，為了鼓勵國人生育，也減輕年輕夫妻經濟壓力，衛福部從下個月起，將擴大不孕症試管嬰兒補助，例如39歲以下女性，各胎第1次補助最高15萬元，各胎第2、3次最高補助10萬元。

幼童媽媽羅小姐說道，「政府多一點補助的話，就是在養小孩方面會少蠻多負擔。」

另一位媽媽郭小姐則說，「我覺得一個孩子就可以了，第二個真的還是要再多一點補助啦。」

另外還有其他新制上路，包括公費流感及新冠疫苗將開放第二階段接種，對象為50到64歲、無高風險慢性病成人，另外公費流感抗病毒藥劑使用條件也將延長到11月15日為止；而為了緩解醫院急診壅塞，從11月2日起只要是小感冒等檢傷分類輕症患者，每逢週日、國定假日或連假等，都可到六都13處院所就醫。

台北市王先生認為，「如果是小症的話，其實去一般的診所方便就可以了，就不需要到大醫院，因為大醫院有時候就是要等很久。」

台北市柴女士覺得，「如果太遠，我還特地去找急症中心，我就不方便，因為我家附近就有醫院，我去急診室就很方便，而且那很急的事情當然是直接去醫院啊。」

此外，健保署也修訂在宅急症照護試辦計畫，新增「輸液器1日型」，也就是攜帶式輸注器，提升抗生素治療的選擇彈性與品質，預估每年近4000人受益。