生育補助每胎10萬、駕照改革上路 2026年新制一次看
民生
最低工資調漲
2026年1月1日起，勞工每月最低工資將從新台幣2萬8590元，調漲至2萬9500元；每小時最低工資則由190元調整至196元，預估約247萬名勞工受惠。
勞保法定退休年齡延至65歲
領取勞工保險老年年金的法定請領年齡從2026年起將調整為65歲，與法定退休年齡一致。換言之，凡是1962年（含）以後出生的勞工，皆需滿65歲才有資格申領全額老年年金。
若未滿65歲的勞工想提前領取，則最多僅能提前5年，也就是從60歲時開始領取，且每提前1年將減給4%年金，提前5年就會被扣減20%。
綜所稅減稅優惠
2026年申報綜所稅的基本生活費將調高至21.3萬，另因應物價指數，2027年申報前一年度綜所稅的免稅額、扣除額與稅率級距等也將調整。依照調整後的額度試算，2027年報稅時，年所得低於64.4萬元的單身上班族、年收110.8萬元以下且租屋自住的雙薪家庭均可免稅。
租屋
租金補貼新制
自2026年起，包含頂樓加蓋、違建等非法建築，皆無法再申請租金補貼，也就是合法住宅才能申請。不過若是今（2025）年度已獲核定的舊戶，明年繼續以同一地址申請時，可不受合法住宅限制。
另外，內政部也針對青年婚育族群，放寬申請租金補貼資格並加碼補助。原規定家庭成員每人每月平均所得標準，需低於最低生活費3倍才能申請，未來青年婚育族群將放寬至最低生活費3.5倍。同時，青年登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。不同縣市租金補貼級距，可至租金補貼專案官網查詢。
入住婚育宅補貼加碼
政院今年已釋出1000戶社宅供婚育青年優先申請，預估2026到2028年期間，將再釋出1萬戶社宅。同時針對入住「婚育宅」的新婚青年，租金補貼也將加碼至1.5倍，且每生1胎將再加碼補貼0.5倍。
生育
中央生育補助一律10萬元
行政院今年9月宣布通過「好孕3方案」，其中生育補助方面，未來不論社會保險投保類型，女性國人每生1胎均可領10萬元補助，且無社會保險者亦適用。若加上地方政府各自發放的生育補助，估計雙北與台東民眾首胎最多將可領到14萬元。
請假
育嬰留停可單日申請
勞工育嬰留職停薪原本規定，最少需以1個月為單位申請，2026年起將開放以「日」為單位申請，最多可申請30天，原則上至少需在請假5日前向雇主提出申請；若遇突發狀況則可1日前申請，或在請假當日委託他人協助申請。
家庭照顧假可「小時」為單位
家庭照顧假放寬至以「小時」為單位請假，意即新制上路後，勞工一年可有56小時家庭照顧假、56小時事假滿足照顧需求，且雇主不能拒絕，也不可扣全勤獎金。
勞工病假權
為保障勞工病假權，勞動部修正「勞工請假規則」，新制包含明定勞工1年內普通傷病假未超過10日者，雇主不可對其作出不利處分；同時，不論勞工請病假天數為何，雇主均應以勞工工作能力、態度及實際績效等綜合考量進行考核。
另外，若雇主因員工請病假欲扣除全勤獎金，也應符合比例原則，不得對未請滿整月病假者取消全額獎金。此外，若勞工主張遭受不利處分，舉證責任將由雇主承擔。
旅遊
國旅補助優惠
觀光署擬推出5大平日國旅補助方案，包含生日住宿優惠、平日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工國旅獎勵，以及Taiwan PASS平日國旅優惠等方案，詳細內容待觀光署公布。
根據觀光署規劃，生日住宿優惠預計從1月1日開跑，每個月都將抽出1000名當月壽星，每人可獲1200元住宿金。平日住宿優惠則規劃於4月1日上路，每人第1晚住宿補助800元，續住第2晚再加碼1200元，每人最多可申請兩晚，屆時需事前登錄，並以抽籤決定得主。
另外，民眾憑平日合法旅宿發票，隔日可免費進入全台26家主題樂園；企業若在平日出遊，旅行社組團達一定人數以上可享補助。
至於Taiwan PASS國旅優惠共有2種方案可選擇，包含平日購買Taiwan PASS交通票券享4折優惠，每套產品約1000元；或購買Taiwan PASS後，可獲得每房每晚1500元住宿抵用金。兩種方案皆限量2萬套。
交通
實施駕照回訓制度
根據交通部規劃，駕照回訓制度將從明年3月起正式實施，並新增「3項11樣態」違規須矯正行為，包含闖紅燈、無號誌路口未依路權行使、行經未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處未依規定減速等。
新制上路後，一般駕駛人若1年內違規達3次、營業大型車職業駕駛人1年內違規2次，除須繳納罰緩外，還須額外進行3小時矯正課程。同時新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」。
駕照筆試改全選擇題
在交通部推動的駕照改革措施中，汽、機車考照筆試將全面取消是非題型、改為全選擇題，其中機車考照會從明年1月起調整、汽車考照則於6月起實施。此外，路考也會增加停讓和無號誌路口等考驗項目；9月起還將推動機車道路駕駛訓練，預計於2027年10月起分區試辦機車路考。
70歲以上駕駛換照加入醫師評估
年滿70歲高齡駕駛，明年5月起得主動換照並經體格檢查；年滿75歲後，駕照得每3年換發1次，除需通過體檢和認知功能測驗等項目，還新增納入醫師評估靈活度機制。明年12月起，75歲以上駕駛若違規肇事，需自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。
老車汰換新電動車補助延長
車齡10年以上的老舊車輛車主，換成電動車或低污染車補助延長至2026年底。
衛福
打疫苗、篩檢獲點數折現金
衛福部預計，將從第1季起推出「健康幣」，未來民眾施打疫苗、篩檢、健檢，無論公費或自費都能獲得點數，可用來折抵健康相關產品。
醫美醫師資格加嚴
衛福部日前預告修正《特管辦法》，擬限定11個科別專科醫師，才能施打雷射、肉毒或玻尿酸注射等「特定美容醫學處置」，並要求均需完成2年PGY訓練；但若是2019年前畢業、無專科醫師資格但已有醫美實務經驗者，則開放可採提供具體處置實例，並完成相關課程訓練方式，取得繼續執行美容處置資格。
長照3.0納50歲以下失智者
長照3.0計畫包含不分年齡擴大長照服務對象，納入50歲以下年輕型失智症患者；聘請住院看護的費用改由政府與民眾共同負擔；同時優化照服員勞動條件、擴大外籍中階技術人力進用。
其他
職災協助方案
勞動部將實施「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，擴大對職災勞工協助。7大措施包含諮詢、和解、調解、訴訟全程由律師協助；提供初步檢查表與全程通譯服務；職災死亡重傷案法扶協助「不限資力」；提高職災勞工和解、調解或訴訟的補賠償金額；使雇主負起職災必要責任；假扣押程序的擔保提存費用代墊等。
白領外國人納勞退
立院今年三讀修正《外國專業人才延攬及僱用法》，放寬外國專業人才無須取得永久居留，即可適用勞退新制，預估約逾5萬名外國人受惠。
