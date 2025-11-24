生育補助的天花板！連江縣府宣布第4胎補貼領15萬

為改善嬰幼兒福利政策，連江縣政府宣布，自民國115年起，生育補助由每胎「2、5、8萬」，提升至「3、6、9、15萬」。連江縣府突破全國生育補助最多13萬的紀錄，15萬將成為生育補助的天花板。（連江縣政府提供）

少子化已成國安危機，為改善嬰幼兒福利政策，連江縣政府宣布，自民國115年起，生育補助由每胎「2、5、8萬」，提升至「3、6、9、15萬」，讓年輕家長敢生、政府敢養，家長們若有好的建議亦可以向政府單位反映，逐步實現打造幸福家園。連江縣府突破全國生育補助最多13萬的紀錄，15萬將成為生育補助的天花板。

連江縣長王忠銘表示，連江縣112年是全國出生率最高的縣市，所有孩子都是家中寶貝，也是馬祖未來的希望。

連江縣府指出，馬祖推動多項社會福利政策，使得馬祖出生率全國最高，「連江縣婦女生產補助自治條例」獲議會通過，將生育補助從原來有的258，明年提高為369，第四胎以上15萬，在政府推動下，去年實現公托零排隊，有助於降低家庭育兒壓力，提升生育信心。

連江縣府說，連江縣人口總量少及老化指數高，但出生率相對全台平均高，死亡率亦為全國最低之一；縣內人口持續正成長，出生率前年全國第一、去年全國第二，顯示因育兒政策與在地就學、就醫改善，使得年輕家庭具有高度的生育意願。

連江縣府補充，從政府的少子女化對策方向來看，過去以發放育兒津貼為主，減輕父母育兒的經濟負擔，也就是從家長「需求端」的層面解決育嬰問題，現在則逐漸轉移到擴大公共托育服務數量，增加公共化及準公共化的托育名額，從「供給端」解決托育問題。

