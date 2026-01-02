生育補助領8萬現金心驚驚！彰縣府：第二季改「匯款」

彰化縣長王惠美日前宣布明年起推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，讓育兒政策更臻完善。（資料照）

彰化縣政府為鼓勵生育，自今年元旦起生育補助由不分胎次每胎次3萬元，加碼至第一胎3萬、第二胎5萬、第三胎8萬元，但因採現金領取方式，縣議員​楊子賢就質疑隨身攜帶大量現鈔走在街頭，有安全顧慮，對此縣府社會處表示，已在研擬增設「匯款」選項，預計在今年第二季實施。

為應對日趨嚴重的少子化問題，彰化縣政府日前宣布今年元旦起，推動「友善育兒行動3.0」，有好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大措施，涵蓋懷孕、生產到育兒等重要階段，其中好孕卡、童萌卡補助點數都直接存入卡中，僅生育補助加碼，需父母在前往戶政事務所登記時，一併領取現金。

由於生育補助加碼由原本每胎次3萬元，加碼至第一胎3萬、第二胎5萬、第三胎8萬元，最多可領到8萬元現金，縣議員​楊子賢就指出，產婦或家屬前往戶政事務所領取數萬元現金，隨身攜帶大量現鈔走在街頭，不僅心理壓力大，更有安全顧慮，縣府加碼補助是為了減輕負擔，不應該讓家長在照顧新生兒最忙碌的時候，還要為了行政程序傷腦筋。

楊子賢強調，目前如新北市、高雄市等縣市，早已實施「匯款轉帳」等多元領取方式，彰化縣應同步推動行政服務轉型，只需在辦理出生登記時提供存摺影本，補助便能自動入帳，這不只是流程的改變，更代表地方政府是否有站在「新手爸媽」的角度思考問題。

楊子賢呼籲，縣府應該提供彈性選項，讓福利有感，新制上路應優先建置匯款撥付系統，提供「領現」與「匯款」兩種選項供家長選擇，優質的育兒環境應該從這些便民的小細節做起，讓彰化成為真正友善育兒的大縣。

縣府社會處副處長涂敏群表示，生育補助現行採用到戶政事務所做出生登記時，直接取現金方式，目前已在規畫增加匯款方式，因系統要重新更新，新增匯款方式預計今年第二季實施。

