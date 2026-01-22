生育補助10萬！軍方：占受阻國防預算0.05%

▲國防部主計局歲計處處長陳韋廷少將說明國防預算受阻情況。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 2026年中央政府總預算案迄今尚未完成審查，國防部受影響預算預估780億元，恐影響裝備籌獲、修護與油料彈藥補充，對國家安全構成實質風險。軍方人士今（22）日表示，立法院協商有關國防部的預算案，及生育補助費調高至每胎10萬元，編列數約計4000萬，僅占受影響數780億的0.05%。

國防部今（22）日例行記者會，說明「春節外離島運輸作業規劃」、「國軍醫院醫療服務說明」，針對總預算卡關，主計局歲計處處長陳韋廷少將回應表示，總預算是政府施政計畫來具體展現，國防也是政府施政的一環，也是民生、經濟、社福、教育支出的基礎後盾，所以預請立法院能夠儘速將總預算案付委審查，讓包含國防戰略的各項施政以及新興計畫，都能夠完整的被審查與討論。

陳韋廷表示，115年的國防公務預算編列了5,614億元，其中受影響的部分有780億元，將會造成無法按原定的期程辦理裝備的採購與修護，那彈藥的儲存儲補以及部隊的訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅

陳韋廷指出，那主要的影響層面有四項，第一項是嚇阻戰力的部分，既有海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈、海岸防衛系統約200億元；第二個層面是不對戰力的建置的部分，有標槍飛彈、刺針飛彈籌補等約415億元；第三個層面是保護戰鬥人員的部分，會影響到有F16型機後續的訓練案，以及14天的擴編動員等約88億元；第四個層面受影響的是照顧官兵的部分，有調增基層部隊的定額業務費，以及官兵的零設修繕的約計受到影響數約有43億元

陳韋廷表示，今日立法院協商有關本部的預算案，及生育補助費調高至每胎10萬元，編列數約計0.4億，這個部分僅佔我們受影響數780億的0.05%，所以建請立法院能儘速付委審查總預算案，讓國防部能夠有機會向委員以及國人，完整的說明國防施政的重點與預算的編列情形。

