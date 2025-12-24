生育補助10萬、長照3.0擴大、健保與疫苗政策 2026年起同步上路

〔記者邱芷柔／台北報導〕新的一年即將到來，衛福部今(24日)公布2026年1月起多項新制同步上路，從生小孩、顧長輩到看病打疫苗，與民眾生活息息相關，包括國保生育補助加碼每胎可領10萬元，弱勢補助、長照3.0、健保與疫苗政策也將全面啟動。

社會福利方面，政府透過「韌性特別條例」加強照顧弱勢族群，自2026年1月起至 2027年1月底止，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元，為期13個月，預計照顧54.5萬人。此外，家庭總收入介於最低生活費1.5倍至2.5倍的弱勢族群，也可在原有補助外，每人每月再加發500元，受惠人數約54萬人。

長照政策同步升級，2026年啟動的長照3.0，除原有長照2.0服務族群外，再新增「全年齡失智且失能者」，以及符合急性後期整合照護(PAC)且長照需求達2級以上者，預估約74.5萬人可受惠，提升長照服務的可近性與連續性。

生育補助方面，明年1月1日起將提高國民年金保險被保險人及未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母的生育補助標準。國保被保險人分娩或早產者，每胎生育給付加計補助後，合計可領10萬元；未參加其他社會保險的新生兒生母，也可每胎領取10萬元生育補助，雙胞胎以上則依比例增給；衛福部估計，共約有2萬人左右受惠，有助減輕生育初期的經濟壓力。

健保制度方面，多項金額隨最低工資調整而變動，國民年金月投保金額調升至2萬1103元，影響約278萬人，各項給付金額也隨之提高；健保最低投保金額調升至2萬9500元，約791萬人保費將受影響。

醫療政策方面，2026年健保住院部分負擔上限則調整為單次住院5.7萬元、全年累計9.5萬元；健保也新增「高血脂醫療給付改善方案」，透過心血管風險分級與個別LDL-C治療目標，強化慢性病長期管理，盼降低心血管事件風險；「急診品質提升方案」也同步調整獎勵機制，調升OHCA清醒出院與下轉轉診獎勵，促進院所分流、提升病床周轉率。另針對慢性阻塞性肺病(COPD)，健保也修正醫療給付改善方案，調升管理照護費與相關評估費用，並依最新治療指引簡化照護流程，預估約2.8萬人受惠；藥品給付則涵蓋乳癌、罕見疾病、早產兒及乾癬等，包括放寬部分癌症用藥給付條件、納入早產兒呼吸暫停治療藥品，以及提供乾癬患者不同劑型選擇，以提升治療可近性與遵醫囑性。

疫苗與預防保健政策方面，自2026年1月1日起至2月28日止，開放滿6個月以上全民接種新冠疫苗，以因應冬季呼吸道疾病高峰；成人公費肺炎鏈球菌疫苗也自1月中旬起改採PCV20單劑接種，取代現行多劑策略，降低侵襲性肺炎鏈球菌感染風險；國健署則提供45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」服務，協助及早發現感染、降低胃癌與消化性潰瘍風險，預估逾60萬人受惠。

