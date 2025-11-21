生育首胎年齡平均逾31歲！ 高齡懷孕母嬰風險同步上升
【NOW健康 吳思奕／台北報導】根據統計，我國35歲以上產婦占全體產婦3成以上。國民健康署指出，女性在35歲以後、男性40歲以後，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升，包括流產、早產、胎兒先天缺陷及妊娠併發症等。即便透過凍卵等科技手段，亦無法避免高齡懷孕帶來的身體風險。因此，呼籲國人把握黃金生育期，及早規劃生育計畫，若有試管嬰兒療程的需求，亦可善用最新「人工生殖補助3.0」方案，減輕生育負擔。
全國女性首胎生育平均年齡為31.65歲 35歲以上占3成
根據內政部113年人口統計資料顯示，全國女性生育第1胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比，增加了4.26歲。而所有出生嬰兒中，超過3成的母親年齡在35歲以上。隨著現代社會型態改變，國人普遍延後婚育，晚育情形漸成常態，然而，適齡生育仍是保障母嬰健康的重要關鍵。
父母年齡與胎兒健康密切相關，隨著年齡增加，女性卵巢功能及卵子品質逐漸下降，可能導致受孕困難或胚胎染色體異常。根據臨床統計，35歲以上孕婦出現流產、早產、胎兒先天缺陷及低出生體重的風險明顯提高，同時孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症及妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也隨之上升。
掌握黃金生育年齡保障母嬰健康 女性25～35歲、男性40歲
在男性方面，40歲以後精子品質下降、染色體異常率增加，可能影響受孕，45歲以上父親則增加配偶妊娠糖尿病及子代罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調的風險。國民健康署呼籲，民眾要把握黃金生育年齡──女性25～35歲、男性40歲前，及早規劃生育，以保障母嬰健康。
此外，計畫生育2胎或是多胎的家長，除了需考量家庭狀況及時間精力分配等，也應提早進行準備。根據內政部統計資料顯示，生育第2胎的婦女中，35歲以上者占37%，與10年前相比，增加了10%，這與晚婚遲育現象密切相關。適齡生育不僅有助於孕期及生產過程中保障母嬰健康，也讓媽媽產後能更快恢復體力。
凍卵並非萬全之策 適齡生育仍是母嬰健康關鍵
隨著醫療科技進步，近年來部分女性為保留年輕且品質較佳的卵子，選擇進行凍卵。然而，過程中除了需多次注射排卵藥物並支付可觀費用外，還可能面臨「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」的風險。症狀包括卵巢腫大、噁心、腹瀉，嚴重時甚至可能出現腹水、血栓或腎功能受損。
此外，即便未來解凍卵子順利受精並成功植入胚胎，由於身體老化，高齡懷孕仍會降低活產率，並增加孕期健康風險。根據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低母嬰健康風險，國民健康署提醒國人，適齡生育仍是母嬰健康的關鍵，即使選擇凍卵，也應及早規劃生育時機。
隨著晚婚與遲育趨勢愈加普遍，不孕人口也隨之增加。美國生殖醫學會指出，30歲的健康女性在每個排卵週期中自然受孕的成功率約為20%，一旦到了40歲，成功率便會降至5%以下。即便有人工生殖技術協助，成功率也會隨著年齡而下降。依據國民健康署針對112年進行試管嬰兒療程之治療人次所進行的統計顯示，年齡36歲受術妻的懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%；隨著年齡增加，數據顯著下降，到了44歲分別僅剩9.3%及5.6%。此項統計顯示，年齡愈輕，愈有助於提高生育成功率。
規律性生活且無避孕1年未懷孕 應尋求醫療評估
年齡是左右生育力的重要關鍵，男女的生育能力皆會隨著年紀增長而逐漸下降。國民健康署提醒，夫妻若在沒有避孕且有規律性生活的情況下，經過1年仍未懷孕，就應儘早一起尋求專業的醫療診斷與評估。若經醫師評估有進行試管嬰兒療程的需求，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，即可至全台104家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。自114年11月1日起，補助方案再加碼，鼓勵適齡生育，越早生，補越多！更多資訊請至國民健康署官網【試管嬰兒補助專區】查詢，或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-2558-0900，由專人提供即時服務。
