生菜打綠拿鐵超NG！營養師揭關鍵：蔬菜燙熟才能護腎

外食族群因蔬果攝取普遍不足，不少人選擇飲用綠拿鐵補充營養，卻擔心草酸含量過高可能造成腎臟負擔。營養師陳冠蓉強調，製作健康護腎的綠拿鐵，最重要的關鍵就是將蔬菜燙熟。

陳冠蓉指出，綠拿鐵具備三大核心優點，包括抗發炎、改善代謝功能，以及補充原型食物的營養素。她在臉書粉專「蓉媽咪營養師健康寶典」分享，許多人的新年新希望是找回健康身體，而最好的投資就是每天的飲食選擇。針對常感外食營養不均、體力大不如前的民眾，她提供三款黃金比例的綠拿鐵配方。

基礎版適合新手入門，食材包含半碗燙熟蔬菜類，可從地瓜葉、青江菜、花椰菜、羽衣甘藍、白菜或高麗菜中任選一種；水果類則需四分之三碗，可選擇香蕉、蘋果、鳳梨或百香果；另外加入一匙堅果與種子類，如核桃或亞麻仁籽，基底使用適量開水與冰塊即可。

進階版的平衡代謝配方，蔬菜類份量提升至一碗，除了燙熟的葉菜類外，還可加入胡蘿蔔、大番茄或甜菜根等非葉菜類；水果類減少至半碗，可任選香蕉、蘋果、鳳梨、百香果、檸檬或柳丁兩種；堅果與油脂類則使用綜合堅果搭配亞麻仁籽油；基底部分可選用無糖優酪乳、豆漿、開水與冰塊。

綠拿鐵具備三大核心優點，包括抗發炎、改善代謝功能，以及補充原型食物的營養素。（示意圖／Pixabay）

高階版的機能加強配方食材更為豐富，蔬菜類包含70克燙熟葉菜、30克非葉菜類，以及20克的三日苗、紫高麗菜苗或蘿蔔嬰苗；水果類維持半碗，任選兩種；堅果類則結合核桃、亞麻仁籽與奇亞籽共一匙；另外添加蒸熟黃豆、薑黃、黑胡椒粒等機能食材，基底使用適量開水與冰塊。

陳冠蓉表示，想要提升身體抗炎能力、改善代謝與營養不均衡問題的民眾，不妨嘗試這些配方。她再次提醒，製作綠拿鐵時務必將蔬菜燙熟，不僅能去除農藥與蟲卵，更能有效減少草酸及鉀離子含量，才能喝得更安心、更健康。

