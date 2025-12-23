生華科加速躍升 創新腫瘤新藥研發公司

生華科醫務長黃品諺醫師（左）、財務長張小萍（右）出席法說會。

生華生物科技（6492）昨（23）日召開法說會，揭示其以AI驗證、精準臨床與國際合作為核心的研發與商業布局。法人指出，生華科正以「新機制抗癌基石」為定位，加速躍升為台灣最具代表性的創新腫瘤新藥研發公司。

日前，Google旗下DeepMind團隊運用最新C2S-Scale生物AI模型，分析逾4,000項候選藥物後，罕見公開點名生華科新藥 Silmitasertib（CX-4945），國際媒體爭相報導這一顆萬中選一的「S」藥。該研究並由Google提供算力、DeepMind團隊提供模型與耶魯大學專家負責臨床前驗證共同完成，證實CX-4945可顯著提升癌細胞的「抗原呈現」放大能力，有機會翻轉癌症治療的冷腫瘤變熱腫瘤領域。

另外，生華科於日前迎來具指標性的商業突破，公司宣布，與跨國藥廠BeOne Medicines簽署國際臨床合作協議，將由國際知名MNC-BeOne Medicines提供有best-in-class美譽的已上市PD-1抑制劑tislelizumab與生華的Pid-narulex(CX-5461)進行聯合治療，初步鎖定胰臟癌及對現有免疫療法產生抗藥性的黑色素瘤等晚期實體腫瘤。

該公司指出，已有臨床前資料充份證實此一治療潛力，若聯合療法初步在人體實驗驗證成功，將有機會改寫免疫治療標準，切入規模上看數百億美元授權級別的全球免疫腫瘤市場。

隨著Keytruda等免疫藥王將於2028年前後面臨專利到期，全球藥廠正積極尋找可跨適應症、可高度組合、且安全性足以作為長期基石的新一代機制藥物。生華科以CK2免疫增敏機制與G4DNA壓力路徑組成的雙引擎策略，定位為「pathway-level多靶點」的新型抗癌基石，而非單一雙抗或短期解方。