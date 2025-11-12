生華科攜手精拓生技 加速新藥開發
【記者柯安聰台北報導】生華生技（6492）12日宣布，正式與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓生技研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945等2款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。
「E.V.A. Select」平台是由臺北醫學大學技術移轉開發，具備顛覆性的創新突破。該技術僅需抽取20 cc血液，即可從患者循環腫瘤細胞（CTC）中分離並培養出「腫瘤分身」，再進行多藥同時檢測，協助醫師快速找出最合適的治療策略。這項創新技術目前能培養出100種以上癌症模型，已有超過1500名病患進行測試，其中胰臟癌臨床前檢測準確度接近八成，技術成果獲醫療與產業界高度肯定。
平台技術發明人、臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主治醫師呂隆昇強調：「腫瘤分身」概念是將患者疾病特徵轉化為體外晶片化檢測系統，為醫師提供科學數據依據，快速量身制訂更合理、有效的治療方案，真正實現癌症精準醫療。
（圖）生華科醫務長黃品諺（左2）率團隊與精拓生技醫療長呂隆昇醫師（左3）合影
生華科醫務長黃品諺指出，此次合作的重點在「精準選藥」、「強化聯合療法與實體腫瘤應用」，以及「建構大數據與AI預測模型」等三大面向。首先，藉由腫瘤分身技術，「E.V.A. Select」平台能精準圈選對CX-5461及CX-4945具療效反應的患者群體，降低臨床試驗失敗風險，並提升新藥開發成功率與擴大適應症布局。其次，CX-5461已與PD-1抑制劑於美國NCI-NExT計畫展開臨床試驗，研究顯示CX-5461可改變腫瘤免疫微環境，促進樹突細胞、自然殺手細胞與殺手T細胞浸潤腫瘤，建立長期免疫記憶，使腫瘤消失且避免復發，突破免疫檢查點抑制劑的療效瓶頸。
更重要的是，研究未發現CX-5461具骨髓毒性，因此能安全結合免疫療法以提升免疫反應率，若再透過腫瘤分身平台篩選敏感患者群體，將有望進一步提升臨床成功率與患者存活率。最後，雙方合作亦將累積龐大的臨床與藥物反應數據，結合人工智慧演算法，建構個人化精準醫療預測模型，打造商業化價值鏈，開啟醫藥研發與精準醫療數據經濟的嶄新格局。
生華科執行副總張小萍表示，公司長期專注於創新癌症新藥的全球開發，CX-5461 與 CX-4945 分別獲得美國國家癌症研究所（NCI）、美國對抗兒癌聯盟（BCCRC）等國際機構支持，並進入多中心臨床試驗。這次合作不僅是加速臨床的推進器，更讓公司在國際授權談判、投資人溝通以及跨國合作上，具備差異化的數據優勢。未來，生華科也將結合更多優秀的科學團隊，一起邁向全球市場、提升藥物價值鏈。
精拓生技執行長陳柏翰表示，當初因為父親罹癌而深刻體會「精準用藥」的重要性，毅然從金融業的數據安全主管轉戰生醫產業，並延攬呂隆昇醫師加入團隊出任醫療長，積極推動腫瘤分身平台的深化發展。此次與生華科合作，將能讓潛力藥物更快找到對的患者，加速開發流程，幫助更多癌症轉移或晚期藥效不佳的患者找到新治療方式。
生華科與精拓生技共同強調，此次合作不僅是藥物與技術的結合，更代表精準醫療與創新治療有效互補的策略整合。後續，雙方將加速推動癌症治療的臨床應用與市場化進程，為全球晚期癌症或對標準療法反應不佳的患者開創一條「精準提供最佳治療藥物」的治療新途徑。（自立電子報2025/11/12）
