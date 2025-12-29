生華科CX-5461聯合ADC 搶攻全球市場

【記者柯安聰台北報導】繼日前甫獲跨國藥廠BeOne Medicines青睞，將聯合使用其已上市PD-1抑制劑挑戰冷腫瘤治療領域，生華生物科技（6492）29日公告，其自主研發的新藥Pidnarulex（CX-5461），將與全球矚目的抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADC）Trastuzumab Deruxtecan（商品名Enhertu）聯合使用進行Phase 1b試驗，該試驗設計針對HER2陽性實體腫瘤與乳癌患者，特別涵蓋HER2低表達與轉移性乳癌族群，這項進展顯示CX-5461正逐步走入ADC藍海市場，在美國國家癌症研究所NCI-NExT計畫的主導及支持下，全力搶攻全球腫瘤治療藥物最具潛力的新興領域。



生華科開發的CX-5461，是全球首創且開發進程最快的G4穩定劑。過去在加拿大SU2C-CCTG贊助的臨床試驗中，該藥物已展現出對乳癌及多種實體腫瘤的治療潛力。此次與Enhertu的組合，被寄望能提升HER2表現量較低患者的治療效果，為病人帶來新的治療可能。Enhertu是由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與日本第一三共（Daiichi Sankyo）合作開發，並已成功上市，成為全球第一個針對HER2低表達轉移性乳癌獲准的ADC標靶療法。該藥物透過單株抗體精準鎖定腫瘤細胞，並攜帶化療藥物Deruxtecan直送腫瘤內部，以達到高效殺傷癌細胞並降低對正常細胞的傷害。







（圖）生華科CX-5461為全球首創且開發進程最快的G4穩定劑



全球ADC市場正以年複合成長率28.4%的速度快速擴張，預估至2029年可突破470億美元。法人分析認為，生華科憑藉CX-5461與Enhertu的臨床布局，將有機會直接切入這一高成長的明星賽道。



現有HER2標靶藥物雖已改變乳癌與胃癌的治療格局，但對HER2低表達之實體腫瘤效果有限。專家指出，若CX-5461的創新作用機制結合ADC的精準傳遞效能能夠奏效，將有望突破目前限制，擴展更多腫瘤適應症，並形成市場差異化優勢。同時隨著跨國藥廠紛紛投入ADC領域，合作與授權交易已成主流。若生華科的聯合療法在臨床展現療效，極可能吸引國際藥廠的戰略合作，帶來高額授權金與合作收益。



法人進一步分析，本次試驗若能順利推進，不僅將提升生華科在癌症治療領域的國際能見度，更有助於公司評價上修，帶來投資人與股東關注的中長期回報。



在癌症治療領域中，HER2已被確認為重要的致癌驅動基因，廣泛存在於多種腫瘤類型。透過CX-5461與Enhertu的創新組合，期成為開創突破性療法，搶佔快速成長的ADC全球市場版圖。生華科強調，將持續深化研發管線，積極探索結合新一代ADC技術與自有創新藥物的可能性，並以此為基礎發展多元腫瘤治療策略，朝向全球市場布局邁進，期望成為亞洲領先、具國際影響力的腫瘤創新藥物公司。（自立電子報2025/12/29）