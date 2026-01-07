生華科CX-5461 為何成為國際大藥廠合作名單上的常客？

文／生華科醫務長黃品諺醫師

近期台灣生技產業界最令人振奮的消息，莫過於生華科（6492）與國際生技巨頭百濟神州（BeOne Medicines）達成臨床合作協議，以生華科市場首見新藥CX-5461（Pidnarulex）合併使用BeOne Medicines已上市PD-1抑制劑tislelizumab，評估在治療多項晚期實體腫瘤（包括胰臟癌、免疫檢查點抑制劑抗性黑色素瘤）之安全性及治療潛力。其實這不是CX-5461首次被國際大藥廠看見，CX-5461 早於 2022 年先後與輝瑞（Pfizer）已上市 PARP 抑制劑展開攝護腺癌聯合研究，並入選美國 NIH 支持的 NExT 抗癌計畫，與賽諾菲／再生元及阿斯特捷利康／第一三共之免疫治療與 ADC 藥物進行多項實體腫瘤的聯合研究。

廣告 廣告

許多關注生技產業的朋友或許會好奇，在全球成千上萬種新藥開發專案中，為何擁有千億市值的國際大廠這次又看上台灣生華科？這背後不僅是科學機制的強強聯手，更隱含著國際藥廠面對「專利懸崖」逼近時的巨大焦慮與戰略佈局。

目前，國際大藥廠正面臨前所未有的「專利懸崖」壓力，最顯著的例子便是全球銷售第一的免疫療法重磅藥物KEYTRUDA®，其核心專利即將於2028年到期。這意味著，這些藥廠的金雞母即將面臨仿製藥的低價競爭，營收恐將大幅縮水。在這種對未來的恐懼（FOMO, Fear of Missing Out）驅動下，跨國藥廠正瘋狂地加速併購與授權，只為了搶佔下一波創新療法的先機，填補即將出現的營收缺口。而生華科手中的CX-5461，正是這波「搶藥大戰」中，極少數能開啟新戰場的關鍵之鑰。

為什麼CX-5461如此重要？我們必須回到癌症治療的痛點。目前的免疫療法雖好，但臨床上我們醫師最感棘手的，是高達七至八成的癌症病患屬於所謂的「冷腫瘤」。這類腫瘤就像是一座防禦森嚴的隱形碉堡，腫瘤周圍築起了厚厚的城牆，或者發送訊號催眠了免疫細胞。結果就是，即便我們給予病患最頂尖的免疫藥物PD-1抑制劑（如pembrolizumab, nivolumab等），免疫作戰系統的細胞也根本衝不進戰場。這就是為什麼現有藥物在胰臟癌、卵巢癌等領域效果受限，也是為什麼各大藥廠急需尋找新突破口的原因；誰能穩定地將「冷腫瘤」變成「熱腫瘤」，誰就掌握了延續專利生命與市場霸權的解方，如同擁有下一個世代抗癌藥物的金鑰。

生華科開發的CX-5461（Pidnarulex）擁有全球首創的特殊機制，扮演了戰場上至關重要的「點火者」。CX-5461是一種獨特的 G-四股結構穩定劑，能精準深入癌細胞內部，破壞其特有的DNA結構。接著腫瘤內部會發出呼喚免疫細胞的「空襲警報」（釋放大量發炎訊號與干擾素），這個強烈的訊號能穿透厚重的城牆，召喚外部的免疫大軍長驅直入。瞬間，透過CX-5461能夠轉化腫瘤微環境的機制，讓原本死氣沉沉的冷腫瘤轉變為充滿免疫細胞、啟動免疫反應因子的熱腫瘤，讓PD-1抑制劑如百濟神州Best in Class的tislelizumab得以在抗癌戰場收取最佳戰果。

目前市場上雖然也有其他藥廠嘗試開發類似把冷腫瘤變熱腫瘤的藥物（如 STING活化劑），但它們大多受限於只能「瘤內注射」，無法治療已轉移癌症；而生華科的CX-5461能透過更有效率的全身性給藥，將藥送到並打擊全身各處的腫瘤，並點燃身體的先天性免疫系統。這種「全身性」且「全面性」的治療能力，正是目前國際市場上極度稀缺、且各大藥廠在專利焦慮下夢寐以求的解決方案。

總結來說，百濟神州選擇與生華科合作，不僅是對其科學機制的高度認同更是後免疫世代的精準佈局。可藉由與CX-5461「聯合治療」策略創造新的專利壁壘與拓展適應症。這也代表生華科正站在全球生技競賽的風口浪尖，其技術不再只是實驗室裡的理論，而是即將在國際級臨床試驗中，證明其能為癌症免疫治療帶來革命性突破，並成為國際藥廠爭奪戰中的核心資產。