生薑蜂蜜汁6種成分超營養！專家揭每日最佳攝取量

越來越多人注重飲食健康，除了日常的營養補充外，也會攝取豐富的維生素、礦物質、膳食纖維能促進消化、增強免疫力、維持心血管健康、預防癌症，最重要的是有助於體重管理和改善心理健康。「生薑蜂蜜汁」（Ginger shot）近期在歐美社群迅速竄紅，只要用簡單果汁機就能在家輕鬆製作，引起民眾關注。





近期流行的「生薑蜂蜜汁」富含多種營養成分。（圖／翻攝自臉書「韋恩的食農生活」）





食安專家韋恩近日在臉書分享1則貼文，他表示生薑蜂蜜汁這款健康飲品結合多種「超級食物」原料，例如「生薑」是整杯飲品的核心成分，含有鎂、鐵、鋅等多種微量元素以及植化素，其中的薑辣素與薑烯酚，具有好的抗發炎與抗氧化作用，這些成分有助活化體內免疫系統；「柳橙」提供豐富維生素C，有助支持免疫機能與膠原蛋白生成；「檸檬」維生素C重要來源，協助抗氧化、預防壓力反應，有助於維持肌膚狀態；「薑黃粉」高抗氧化食材，常用於調整體內發炎反應，與消化順暢、腸道健康有關；「黑胡椒」胡椒鹼可促進血液循環，能提升薑黃等脂溶性成分吸收效率，幫助緩解腹脹感；「蜂蜜」富含黃酮類化合物，具抗氧化與抗發炎潛力，除了平衡生薑辛辣感也能提升整體口感。

其中「柳橙」在生薑蜂蜜汁中提供豐富維生素C，幫助支持免疫機能。（圖／美聯社提供）





此外，研究顯示生薑抗發炎特性有助整體心血管健康，規律攝取生薑可降低三酸甘油酯與LDL膽固醇，同時提升HDL膽固醇並與血壓下降、血糖穩定相關。體重管理方面，生薑攝取後能使體溫微幅上升促進能量消耗，有助提升飽足感與脂肪代謝效率。不過生薑蜂蜜汁屬於高濃縮飲品，最佳飲用時間多安排在「早晨」且不宜過量，建議每日飲用約10毫升。





原文出處：歐美圈暴紅「生薑蜂蜜汁」風潮席捲來台…專家曝「最佳飲用時間」：不宜過量！

