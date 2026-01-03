生蛋、半熟蛋、全熟蛋哪個營養？專家說「吃這種」吸收率最好
生蛋、半熟蛋還是全熟的蛋比較營養？本身擁有食品營養和食科資歷的美食教做專家章新來揭密：三種蛋的營養價值完全相同，唯一差在人體的可利用率和可吸收率，建議要吃到完整營養，一定要選「這種蛋」，也就是全熟蛋。
生蛋、半熟蛋、全熟蛋 營養關鍵在「熟度」
常有人分享每天早上在飯上面澆一顆家裡母雞剛下的生蛋黃，就營養滿分，也有人說半熟蛋的蛋黃，不要煮太久才能保留完整營養？到底哪種蛋最營養滿分？章新揭開生熟蛋營養迷思，他表示，不管生蛋、半熟蛋和全熟蛋，營養成分都一樣，但是吃進肚子裡能吸收的營養卻不一樣，原來營養關鍵在「熟度」。
章新表示，食物的營養很重要，但是人體的可吸收率和利用率更重要。根據研究顯示，生蛋、半熟蛋和全熟蛋三者在營養成分上並無差異，關鍵在於人體對這些營養素的吸收能力。
但是生蛋的可吸收率只有50%，而蛋汁流溢好吃的半熟蛋雖然好吃，但是營養可利用率只有約70-80%，而全熟蛋的吸收率則高達90%，章新表示，若以攝取營養為目的，建議吃全熟蛋是最佳選擇。
蛋殼厚薄與營養價值無關
章新表示，根據農業部調查，國人每人每年約吃290顆蛋，等於每周吃5.6顆蛋，對於吃蛋的營養需求高，因此常會有人關注「該如何挑選蛋」。常看到有些廣告中提到，雞蛋蛋殼愈厚、雞蛋愈營養，但真的是這樣嗎？
章新解釋這其實是一個誤解。蛋殼的厚薄與雞蛋內部的營養成分並無直接關聯，他進一步說明，蛋殼厚薄主要受到四個因素影響：雞的品種、季節變化、雞隻年齡以及營養攝取情況。
冬季產的雞蛋蛋殼通常較厚，而夏季產的則較薄。年輕的母雞產出的蛋殼較厚，隨著年齡增長，蛋殼會逐漸變薄。
此外，若雞隻的鈣質攝取不足，也會導致蛋殼變薄。但這些因素都不會影響雞蛋本身的營養價值。即使買到蛋殼比較薄的蛋，也不要擔心蛋的營養不夠了。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／章新老師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
