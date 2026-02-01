生蠔美味難抗拒 當心諾羅病毒感染風險

生蠔肥美多汁，令許多老饕無法抗拒。然而，生蠔就是牡蠣，是濾食性生物，透過過濾海水中的浮游生物和有機碎屑為食，如果牡蠣養殖或生長的海域受諾羅病毒汙染，病毒便會累積在其體內，若食用時又未經澈底加熱，就可能導致感染。

諾羅病毒傳染力非常強，且傳播途徑多元，其中一個途徑是食用受病毒汙染的食物或水源。諾羅病毒的潛伏期一般為十到五十小時。感染後可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，甚至可能伴隨發燒、頭痛和肌肉痠痛等情形，雖然大多數患者可以自行康復，但對於免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，可能會因嚴重脫水而須就醫治療。

廣告 廣告

食藥署表示，為了避免諾羅病毒的威脅，食用牡蠣有下列幾個小撇步──食材保存：購買時留意牡蠣產品外包裝是否有破損，確認保存期限，及存放於適當的低溫環境。若購買散裝牡蠣，須注意現場販售環境是否乾淨及有無交叉汙染的風險。

生熟分開：調理食品時，接觸生食及接觸熟食之器具應分開使用及放置，諾羅病毒不耐高溫，加熱時要確保食材中心溫度超過70℃，才能有效消滅病毒。