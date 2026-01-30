生蠔藏諾羅病毒風險！嘔吐、腹瀉恐找上門 食藥署教4招安心吃

若生蠔受「諾羅病毒」汙染，食用時又未徹底加熱，就可能導致感染。（示意圖／photoAC）

每到聚餐、燒烤旺季，桌上總少不了生蠔，但食藥署示警，「諾羅病毒」傳染力極強，可透過受汙染食物傳播，而生食或加熱不全的生蠔，更是高風險食材。為此，食藥署也提出4大重點，教民眾如何安心享用生蠔。

根據衛福部食藥署《藥物食品安全週報》第1063期，生蠔肥美多汁，讓許多老饕無法抗拒，但民眾是否想過，食用生蠔可能存在健康風險？「諾羅病毒」（Norovirus）傳染力非常強，且傳播途徑多元，其中一個途徑就是食用受病毒汙染的食物或水源。

廣告 廣告

食藥署說明，生蠔其實就是牡蠣，是一種濾食性生物，透過過濾海水中的浮游生物和有機碎屑為食。如果牡蠣養殖或生長的海域受「諾羅病毒」汙染，病毒便會累積在其體內，若食用時又未經徹底加熱，就可能導致感染。

食藥署指出，「諾羅病毒」的潛伏期一般為10到50小時。感染後可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，甚至可能伴隨發燒、頭痛和肌肉痠痛等情形，大多數患者雖然可以自行康復，但對於免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，可能會因嚴重脫水而須就醫治療。

食藥署建議，為了避免「諾羅病毒」威脅，食用牡蠣時應注意以下4項重點：

1、食材保存：購買時留意牡蠣產品外包裝是否有破損，確認保存期限，及存放於適當的低溫環境。若購買散裝牡蠣，須注意現場販售環境是否乾淨及有無交叉汙染的風險。

2、正確洗手：食品從業人員調理食品或是用餐前，應依照濕、洗、刷、搓、沖、乾的洗手6步驟，將手部清洗乾淨，尤其是如廁後更應落實手部清潔，以確保食品衛生安全。

3、生熟分開：調理食品時，接觸生食及接觸熟食之器具應分開使用及放置，例如烤牡蠣時所用的鐵夾，若曾夾過生牡蠣，就不應再直接夾取烤熟的牡蠣，以防止交叉汙染。

4、充分加熱：「諾羅病毒」不耐高溫，加熱時要確保食材中心溫度超過70°C，才能有效消滅病毒。

食藥署也提醒，享受美食的同時，也要重視食品安全，「多一分警惕，才能吃得安心！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人