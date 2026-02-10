生蠔雖美味食用有風險！ 諾羅病毒知多少

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署





生蠔肥美多汁，令許多老饕無法抗拒。然而你是否想過，食用生蠔可能存在健康風險？讓食藥署來告訴你！

美味背後的隱藏危機：諾羅病毒

諾羅病毒（Norovirus）傳染力非常強，且傳播途徑多元，其中一個途徑是食用受病毒汙染的食物或水源。





生蠔其實就是牡蠣，是一種濾食性生物，透過過濾海水中的浮游生物和有機碎屑為食。食藥署表示，如果牡蠣養殖或生長的海域受諾羅病毒汙染，病毒便會累積在其體內，若食用時又未經澈底加熱，就可能導致感染。

感染諾羅病毒之症狀？

諾羅病毒的潛伏期一般為10到50小時。感染後可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，甚至可能伴隨發燒、頭痛和肌肉痠痛等情形，雖然大多數患者可以自行康復，但對於免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，可能會因嚴重脫水而須就醫治療。

如何安心享用保障自身健康？

為了避免諾羅病毒的威脅，食用牡蠣有下列幾個小撇步：

食材保存：購買時留意牡蠣產品外包裝是否有破損，確認保存期限，及存放於適當的低溫環境。若購買散裝牡蠣，須注意現場販售環境是否乾淨及有無交叉汙染的風險。

正確洗手：食品從業人員調理食品或是用餐前，應依照濕、洗、刷、搓、沖、乾的洗手六步驟，將手部清洗乾淨，尤其是如廁後更應落實手部清潔，以確保食品衛生安全。

生熟分開：調理食品時，接觸生食及接觸熟食之器具應分開使用及放置，例如烤牡蠣時所用的鐵夾，若曾夾過生牡蠣，就不應再直接夾取烤熟的牡蠣，以防止交叉汙染。

充分加熱：諾羅病毒不耐高溫，加熱時要確保食材中心溫度超過70℃，才能有效消滅病毒。

食藥署提醒民眾，享受美食的同時，也要重視食品安全，多一分警惕，才能吃得安心！





：食藥署－藥物食品安全週報第1063期



