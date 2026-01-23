生計斷絕 華人卡車司機被迫聯合提告相關部門
加州卡車司機駕照被凍結，對從事這個行業的華人帶來巨大衝擊，導致很多家庭生計斷絕，生活陷入前所未有困境。為此，華人卡車司機協會（CATA）最近向加州中區聯邦地方法院提起訴訟，並於20日首次舉行聽證會。此案被告包括聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）和加州車輛管理局（DMV）。
該訴訟核心針對去年9月發布的聯邦執法行動，FMCSA指示DMV，暫停所有非加州居民的商業駕駛執照（CDL）審批。這一舉動直接導致DMV短時間內，對上萬持合法工卡、長期合規執業的卡車司機發出駕照註銷信，眾多華人卡車司機捲入其中。
如今三個多月過去，駕照審批持續暫停。華人卡車司機協會表示，這項行為已經嚴重損害眾多司機利益，並擾亂許多小型卡車運輸企業的營運。CATA於1月7日提起訴訟，並於9日正式提交「緊急臨時限制令」（TRO），請求法官下達命令，讓受影響的司機在訴訟期間，不要因駕照無法續期、延長或補發而失去生計。
但20日的聽證會上，法官駁回原告「臨時限制令」申請。FMCSA的律師辯稱，如果DMV向非本州居民發放續期、延期或補發商業駕駛執照，將違反聯邦的命令。代表CATA的原告律師陳茂表示，此事已超出地方法院管轄範圍，將向第九巡迴上訴法院（the 9th Circuit）尋求救助。陳茂指出，這起訴訟案目前還處於早期階段，但已經走到第一個關鍵點。「如果我們不先出手，最後等到判決出來，華人司機的重大損害已經造成，將無法彌補。」
根據訴訟文件，CATA表示，許多司機持有工作許可和合法居留文件，由於審批暫停，他們無法續簽、延期或更換駕照。CATA在訴訟中稱，FMCSA的行為超越聯邦法律賦予的權限，強制執行令導致商業駕駛執照的審批流程「無限期暫停」，即使符合法律要求的駕駛員也不例外。CATA還聲稱，FMCSA的行動迫使上萬司機可能因此失去駕駛執照，卻沒有明確的申訴程序。
訴狀中，CATA要求建立一個「安全通道」系統，允許加州在解決合規問題的同時，逐案審查和處理駕照申請。該協會認為，這種方法可以減少那些在申請駕照時遵守規定的駕駛員受到損害。
加州華人卡車司機代表指出，此次訴訟首要目標是保護卡車司機協會成員，挑戰政府的程序違法與行政越權，希望通過此舉發起行業總動員，證明法律手段可以遏制政府「任意執法」。
華人卡車司機協會名譽副會長黃笑生律師認為，卡車司機執照突然停發，涉及聯邦政府與加州政府的公路建設補貼博弈，牽扯本土司機和持工卡司機的切身利益，其中厲害關係錯綜複雜。「政府的任何舉措，都會讓普通百姓突然失去生計。暫停審批期間如何延期駕照？合法駕照為何不能補發？加州政府和聯邦交通部不能一刀切，讓所有持工卡的卡車司機利益受損。」
