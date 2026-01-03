生質能回饋金 地方盼放寬標準

桃園市環保局日前針對觀音區生質能中心回饋金發放問題舉辦地方說明會，地方表示希望回饋金計算方式改為「橢圓形」規畫，同時加強空汙監測。（廖姮玥攝）

桃園市環保局日前針對觀音區生質能中心回饋金發放問題舉辦地方說明會，擬依生質能中心半徑800公尺內的設籍人口為1級回饋區，801公尺至1500公尺為2級，金額依人口計算，1級區可拿到2級區的2倍金額。地方表示，盼回饋金計算方式改為「橢圓形」規畫，同時加強空汙監測等。環保局回應，正研擬回饋金發放時間，針對汙染問題已制定相關配套措施。

觀音區武威里長廖榮福指出，目前回饋金中70％以現金方式發放，但依現行標準，僅部分里民能領取，實際上空汙影響不可能只局限於少數住戶，尤其沿海地區風向變化大，空汙擴散難以控制，建議調整回饋金計算方式，讓更多里民受惠。他也提到，桃科園區加上生質能中心、大潭電廠及多家重工業工廠集中運作，導致觀音區空氣品質不佳，呼籲環保局成立空汙監測小組，加強沿海地區即時監測。

廖榮福表示，過去地方反映汙染問題後，常在環保局人員到場後才監測，恐影響數據真實性，若能建立即時監控機制，有助降低汙染發生頻率，同時也希望環保局能公開空汙監測數據，讓業者有所警惕。

環保局回應，說明會中多數里鄰長均尊重市府依法辦理回饋金發放的基本原則，現場有鄰長建議回饋範圍應依風向變化畫設為橢圓形，對此也當場說明，依法規定須以煙囪為中心畫設圓形回饋範圍，之前欣榮焚化廠亦同。

環保局說，生質能中心處理量能上限為21萬9000公噸，每公噸回饋金為400元，回饋金發放將依「桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例」辦理，以煙囪半徑1500公尺範圍為回饋區，其中70％以現金方式回饋範圍內住戶，另30％則依各里於回饋範圍內所占面積比例分配，由里辦公處執行公共建設或公益計畫，回饋地方。

環保局表示，針對空汙問題將加強派員稽查、輔導業者，另外為掌握沿海地區空品狀況，共設3座空氣品質監測站、21根次AI判煙煙囪及399顆空品感測器，構成即時空品監測網，有異常情形發生會立即派員稽查。