生質能廠延宕十年 朱政騏批蔣萬安：怠惰

非洲豬瘟疫情再起，廚餘去化問題成為防疫關鍵。台北市作為全台外食比例最高的城市，每日廚餘量高達180公噸、年處理量逾七萬噸。然而，被視為解決廚餘危機重點工程的「生質能熟廚餘廠」，自2015年啟動籌備以來，至今已拖延整整十年，仍未見任何具體成果。





台北市環保局在2015年宣布推動生質能廠，宣稱該廠可年產千萬度電、減碳532萬公斤，「一座生質能廠可抵十四座大安森林公園」。但十年過去，計畫屢次停滯。即使2024年環保局重申計畫已納入預算推動，實際查閱114年及115年法定預算書卻未見相關編列，引發外界質疑市府將其淪為「口號政策」。

隨著豬瘟疫情升溫、廚餘禁用於飼料化，北市熟廚餘處理能量嚴重不足，恐出現「廚餘戰爭」。多位環保與防疫專家警告，若市府仍無法落實生質能廠建設，恐造成垃圾處理量暴增與二次污染風險。





台北市議員參選人朱政騏呼籲，蔣萬安市長應拿出過去拆圓環、拆天橋的魄力，面對即將爆發的廚餘危機，「該蓋的廠不蓋，北市民終將為政策怠惰付出代價」。