生越少、花越多…南韓補習費10年暴增60% 小學生平均月支出破9千

據南韓媒體今天（1/4）報導，最新數據顯示，即便南韓少子化嚴峻，但生越少，反而花越多，全國補習費總額10年間暴增60%，小學生的補習支出，更突破每月9千元台幣，競爭意識與焦慮在家長間擴散。

據韓媒《中央日報》報導，南韓國家資料處的統計數據顯示，2024年全國補習費總額達29兆1919億韓元（約6100億元台幣），與2014年的18兆2297億韓元（約3800億元台幣）相較，10年間成長幅度高達60.1%。

分析指出，儘管少子化導致學生數減少，但由於補習費定價調升、家庭所得增加，提高家庭的補習支出負擔能力，另外，雙薪家庭變多，也讓補習班承接更多的「課後照顧功能」。

同份統計資料顯示，依照學習階段來看，小學生的補習費成長最明顯，2024年南韓的小學補習費總額，為13兆2256億韓元（約2700億元台幣），與2014年的7兆5949億韓元（約1600億元台幣）相較，成長幅度達74.1%，同一段期間國中補習費成長40.7%，高中補習費成長60.5%。

學生的人均補習費用也在上升，2024年小學生每人的月均補習費，達到44萬2千韓元（約9200元台幣），創下歷史新高，國中生為49萬韓元（約1萬2百元台幣），高中生為52萬韓元（約1萬8百元台幣）。

值得注意的是，2024年南韓小學生的補習率高達87.7%，比國中生（78%）與高中生（67.3%）還高，專家認為，小學補習率特別高的主因，就是「超前學習」的觀念，社會普遍認為等高中才開始準備學業，已經來不及，英文與程式設計，必須從小學階段就開始扎根。

報導提到，南韓近年來出現「4歲考試」、「7歲考試」等情況，年幼的孩童為了進入知名補習班，從小進行「額外補習」，家長之間的焦慮與競爭不斷擴散。

