生達展望明年 日本成長強勁、5新藥助攻台灣市場

（中央社記者何秀玲台北20日電）製藥廠生達董事長范滋庭表示，明年主要成長動能來自日本和台灣，其中日本較強勁，已有2項藥品出貨和2項藥品簽約，有望出現雙位數成長；台灣市場方面，將上市5個慢性病新藥，預期個位數成長。

生達今天在證交所舉辦法說會。范滋庭說，生達外銷營收占比約13至14%，以東南亞市場占比10%最高，其餘為中國和日本。

他表示，明年來看，日本成長力道較強，將雙位數成長，因當地有部分製藥廠停止生產，生達承接訂單後出貨量增加，之前已有2項藥品出貨，包括止痛藥與氣喘藥；另有2項新簽約藥品，包括肺動脈高壓及過動用藥，預計2027年開始出貨，並正洽談3項藥品，包括中樞神經、泌尿科及胃潰瘍用藥。

廣告 廣告

台灣市場方面，范滋庭指出，今年已推出5項藥品，明年計劃上市5項藥品，其中糖尿病、攝護腺肥大與攝護腺癌都是首發學名藥，為原廠藥專利期滿後，市場上第一家取得藥證上市的學名藥，這些都將是成長動能，預期明年台灣部分將維持個位數成長。

對於中國市場策略，范滋庭表示，過去採技轉模式，雖有利潤分享但目前環境已不同，貢獻偏低。未來將改採自行開發、在台灣製造、出口到中國大陸方式進行，研發完成後再與經銷商洽談條件，不再以技轉為主軸。（編輯：楊蘭軒）1141120