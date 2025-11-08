生達盃兒童寫生展現童趣 臺南市民治中心展出獲獎作品

第40屆生達盃兒童寫生比賽頒獎典禮在臺南市政府民治中心展覽大廳舉行。現場湧入眾多家長攜帶孩子出席，場面溫馨熱鬧，代表市長出席的劉育菁夫人在頒獎時分享她多年的教學經驗，她觀察到這次得獎作品色彩豐富鮮明，人物與動物表情生動活潑，充分展現純真的童趣。

劉夫人也歡迎民眾把握機會，前往市府民治市政中心一樓展覽大廳欣賞展出至11月27日的優秀作品。