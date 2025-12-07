生達盃全國桌球賽 國小姊妹檔出色

生達盃全國桌球錦標賽，地主隊生達製藥勇奪社女冠軍。（生達製藥提供）

記者陳佳伶∕新營報導

生達盃全國桌球錦標賽五日起一連三天，有二千名桌球好手在新營體育場參賽，七日壓軸登場的社會組團體賽中，社會女子組由地主隊生達製藥順利封后，社會男子組由巨城乒乓訓練中心強勢奪冠。

生達製藥在半年前起集結台南在地桌球好手，組成社會男子、社會女子兩支隊伍參賽；隊上有現任青年及成年國手，多數成員同時身兼桌球教練，經過半年密集培訓與默契磨合，地主隊有亮眼成績。

社會女子組一路過關斬將，獲五連勝，在決賽以三比一強勢擊敗高雄中學Ａ隊，成功封后；社會男子組同樣連勝五場闖進決賽，最終遭遇強敵巨城乒乓訓練中心，以零比三飲恨落敗，屈居亞軍。

社女組中，巨城乒乓訓練中心的「楊家小戰士」姊妹檔，在賽事第一天代表新竹市虎林國小出戰國小女童中年級組，氣勢如虹勇奪冠軍；她們才就讀國小三年級、四年級，小小年紀越級挑戰社女組，初登場便以三比零完封對手，展現驚人實力；可惜第二場遭遇社女組常勝軍勁敵，最終以一比三不敵高雄中學；年僅九歲與十歲的姐妹花，在高手如雲的社女組沉著應戰、表現出色，被看好成為明日之星。